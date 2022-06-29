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На аукционе зафиксировали рекордные цены на экспорт электроэнергии - Укрэнерго
09:00 29.06.2022 |
На аукционе по распределению пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Румынии зафиксированы рекордные цены на электроэнергию.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Фейсбуке, передает Укринформ.
«В первом суточном аукционе на распределение пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Румынии НЭК «Укрэнерго» реализовало все доступные 100 МВт в каждый час суток», - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря высокому уровню конкуренции на торгах в большинстве часов цена, по которой участники аукциона выкупали сечение, была значительно выше средней. В аукционе участвовало не менее семи компаний, максимальное количество участников в отдельные часы достигало восьми.
Победителями аукциона стали пять компаний, каждая из которых выкупила определенный объем пересечения в разное время суток.
По информации Укрэнерго, наименьшая предельная цена за передачу 1 МВт-ч сложилась лишь в трех отдельных часах суток и составляла от 1,47 тыс. грн. до 1,68 грн. В остальные часы цена колебалась от 3 тыс. грн/МВт-ч до 6 тыс. грн./МВт час (в часы вечернего максимума потребления электроэнергии). В предыдущие периоды, напомнили в Укрэнерго, максимальные цены в часы пик в направлении стран ЕС не превышали 3 тыс. грн./МВт-час.
День поставки электроэнергии для этого аукциона - 30 июня.
Как сообщалось, Украина и ЕС возобновляют межгосударственную торговлю электроэнергией. 27 июня операторы системы передачи (ОСП) континентальной Европы ENTSO-E признали, что Укрэнерго вместе с операторами Румынии, Словакии и Венгрии выполнили все необходимые для этого технические предпосылки. Экспорт электроэнергии из Украины возобновится в направлении Румынии с 30 июня 2022 г. в объеме 100 МВт. В дальнейшем доступные объемы в направлении стран ЕС будут постепенно увеличиваться.
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