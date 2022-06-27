Украина останавливает действие двух соглашений с РФ в сфере ядерной безопасности

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров с РФ, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности.

Об этом сообщили в Энергоатоме.

Соответствующий приказ 24 июня 2022 года подписал и.о. председателя - главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.

Согласно приказу прекращается действие таких международных договоров Украины:

* Соглашения о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России за ядерной и радиационной безопасностью (подписано в Вене 19 сентября 1996);

* Соглашения между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях (подписано в Москве 14 августа 2002 года).

О прекращении действия указанных международных договоров проинформирован МИД Украины.

Приказ согласован с Министерством иностранных дел Украины, Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, вице-премьер-министром Украины - министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.