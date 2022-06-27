ЕС одобрил новые правила заполненности газовых хранилищ

Совет ЕС утвердил новые правила, обязывающие государства-члены гарантировать заполнение подземных газовых хранилищ на уровне 80% до 1 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

27 июня Совет ЕС заявил, что окончательно принял постановление, направленное на обеспечение заполнения хранилищ газа в ЕС до зимнего сезона и возможность распределения запасов между странами-членами "в духе солидарности".

Регламент будет опубликован вскоре в Официальном журнале ЕС и вступит в силу на следующий день после опубликования. Одобрение Радой проходит после одобрения Европейским парламентом 23 июня.

"Окончив переговоры менее чем за два месяца, у ЕС теперь есть инструмент, который требует, чтобы все страны-члены имели достаточно заполненное хранилище газа на зимний период и облегчает обмен между странами", - сказала министр по вопросам энергетики Франции Аньес Паннье-Рунахер.

"Я приветствую это очень оперативное регулирование, которое в нынешнем международном контексте позволяет нам усилить энергетическую устойчивость Европы и солидарность между государствами-членами", - сказала Паннье-Рунахер.

Следует отметить, что в октябре 2021 года запасы в ЕС были созданы лишь до 77% мощностей, а к концу зимы в марте они сократились до 25%. По состоянию на 25 июня газохранилища ЕС были заполнены на 55,7%.

Новый регламент предусматривает, что до 1 ноября 2022 года хранилища должны быть заполнены по меньшей мере на 80%, а в последующие годы - на 90%.

В целом ЕС будет пытаться совместно заполнить 85% общей мощности подземных хранилищ газа в ЕС в 2022 году, заявил Совет.