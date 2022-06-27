Фінансові новини
- |
- 27.06.22
- |
- 15:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЕС одобрил новые правила заполненности газовых хранилищ
13:51 27.06.2022 |
Совет ЕС утвердил новые правила, обязывающие государства-члены гарантировать заполнение подземных газовых хранилищ на уровне 80% до 1 ноября.
Об этом сообщает "Европейская правда".
27 июня Совет ЕС заявил, что окончательно принял постановление, направленное на обеспечение заполнения хранилищ газа в ЕС до зимнего сезона и возможность распределения запасов между странами-членами "в духе солидарности".
Регламент будет опубликован вскоре в Официальном журнале ЕС и вступит в силу на следующий день после опубликования. Одобрение Радой проходит после одобрения Европейским парламентом 23 июня.
"Окончив переговоры менее чем за два месяца, у ЕС теперь есть инструмент, который требует, чтобы все страны-члены имели достаточно заполненное хранилище газа на зимний период и облегчает обмен между странами", - сказала министр по вопросам энергетики Франции Аньес Паннье-Рунахер.
"Я приветствую это очень оперативное регулирование, которое в нынешнем международном контексте позволяет нам усилить энергетическую устойчивость Европы и солидарность между государствами-членами", - сказала Паннье-Рунахер.
Следует отметить, что в октябре 2021 года запасы в ЕС были созданы лишь до 77% мощностей, а к концу зимы в марте они сократились до 25%. По состоянию на 25 июня газохранилища ЕС были заполнены на 55,7%.
Новый регламент предусматривает, что до 1 ноября 2022 года хранилища должны быть заполнены по меньшей мере на 80%, а в последующие годы - на 90%.
В целом ЕС будет пытаться совместно заполнить 85% общей мощности подземных хранилищ газа в ЕС в 2022 году, заявил Совет.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Батут работает»: Россия объявила дефолт по внешнему долгу. Как это влияет на будущее РФ
ТОП-НОВИНИ
|Bloomberg: В России впервые за 100 лет наступил дефолт по внешнему долгу
|Саммит G7: ведущие страны мира вводят эмбарго на российское золото. Москва получает от его экспорта $15 млрд в год
|В заложниках у Европы. Как Зеленского связали статусом кандидата для Украины
|ЕС одобрил выделение Украине до 9 млрд евро макрофинансовой помощи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Цены на нефть 27 июня перешли к росту на опасениях за предложение этого сырья
|ЕС одобрил новые правила заполненности газовых хранилищ
|Украина останавливает действие двух соглашений с РФ в сфере ядерной безопасности
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 24.06.22
|Украинцы завезли из Европы 211 тыс. авто по льготным условиям - нардеп
|Британия выделит до £10 миллионов на ремонт украинской железной дороги для вывоза зерна
Бізнес
|Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком
|США отправят в Украину робота-собаку от Boston Dynamics для разминирования территорий
|Мощности контрактных производителей чипов в 2023 году вырастут всего на 8 % из-за дефицита материалов и компонентов
|Amazon представила своего первого полностью автономного мобильного складского робота Proteus
|Германия против планов ЕС запретить новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года
|Intel готовит компактный игровой ПК с фирменным процессором и графикой
|Падение курсов криптовалют заставляет китайских майнеров всё активнее распродавать свои видеокарты