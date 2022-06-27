Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЕС одобрил новые правила заполненности газовых хранилищ

 

Совет ЕС утвердил новые правила, обязывающие государства-члены гарантировать заполнение подземных газовых хранилищ на уровне 80% до 1 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

27 июня Совет ЕС заявил, что окончательно принял постановление, направленное на обеспечение заполнения хранилищ газа в ЕС до зимнего сезона и возможность распределения запасов между странами-членами "в духе солидарности".

Регламент будет опубликован вскоре в Официальном журнале ЕС и вступит в силу на следующий день после опубликования. Одобрение Радой проходит после одобрения Европейским парламентом 23 июня.

"Окончив переговоры менее чем за два месяца, у ЕС теперь есть инструмент, который требует, чтобы все страны-члены имели достаточно заполненное хранилище газа на зимний период и облегчает обмен между странами", - сказала министр по вопросам энергетики Франции Аньес Паннье-Рунахер.

"Я приветствую это очень оперативное регулирование, которое в нынешнем международном контексте позволяет нам усилить энергетическую устойчивость Европы и солидарность между государствами-членами", - сказала Паннье-Рунахер.

Следует отметить, что в октябре 2021 года запасы в ЕС были созданы лишь до 77% мощностей, а к концу зимы в марте они сократились до 25%. По состоянию на 25 июня газохранилища ЕС были заполнены на 55,7%.

Новый регламент предусматривает, что до 1 ноября 2022 года хранилища должны быть заполнены по меньшей мере на 80%, а в последующие годы - на 90%.

В целом ЕС будет пытаться совместно заполнить 85% общей мощности подземных хранилищ газа в ЕС в 2022 году, заявил Совет.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,7674
  0,0337
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0473  0,10 0,30 35,6896  0,08 0,22
EUR 36,7304  0,10 0,26 37,6200  0,08 0,22

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес