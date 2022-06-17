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Украинские энергокомпании получили из Европы 300 генераторов
09:23 17.06.2022 |
Уже 33 украинских энергетических компаний получили от европейских коллег оборудование для восстановления электроснабжения.
Об этом сообщил заместитель министра по цифровизации Фарид Сафаров на открытии международной конференции Power Summit 2022, передает Укринформ со ссылкой на Министерство энергетики.
"Сейчас 33 компании получили 300 генераторов, 45 километров кабелей, 560 опор воздушных линий и 11 тысяч единиц другого специализированного оборудования, предоставленного европейскими компаниями. Мы искренне благодарны всем и особенно комиссару Кадри Симсон за руководство международной помощью. Мы также высоко ценим эффективную координацию. Секретариата Энергетического сообщества", - сказал Сафаров.
Он выразил идею о том, что европейские компании могут выбрать регион, район или город, чтобы помочь им восстановить энергетическую инфраструктуру.
Кроме того, замминистра отметил поддержку Еврокомиссии, в частности, в направлении интеграции украинского и европейского энергетических рынков, что поможет Европе освободиться от российского газа и угля за счет приобретения украинской электроэнергии из возобновляемых источников.
Как сообщалось, за сутки 14 июня было возобновлено электроснабжение около 39 тыс. потребителей. На 15 июня обесточенными оставались около 742 населенных пунктов, всего около 618 тыс. потребителей.
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