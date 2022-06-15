Украина за 5 мес. увеличила добычу газа на 1,9% - АПЭ

Украина в январе-мае 2022 года добыла 7,831 млрд куб. м природного газа, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (7,687 млрд куб. м), свидетельствует инфографика Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ).

По ее данным, среднесуточная добыча газа в мае увеличилась на 1% по сравнению с апрелем, но все еще ниже довоенной добычи этого года. В частности, в январе этот показатель составил 55,4 млн куб. м/сутки, феврале – 54,5 млн куб. м, марте – 49,9 млн куб. м, апреле – 49,6 млн куб. м, мае – 50,1 млн куб. м.

В то же время, указывают в ассоциации, в мае ряду частных компаний удалось вывести добычу газа на двоенный уровень.

По данным АПЭ, на фоне российской военной агрессии продолжает сокращаться потребление газа в стране, которое по итогам пяти месяцев текущего года составило 11,726 млрд куб. м. В частности, в январе-2022 оно составило 3,972 млрд куб. м (-4% к январю-2021), феврале – 2,822 млрд куб. м (-34%), марте – 2,735 млрд куб. м (-24%), апреле – 1,483 млрд куб. м (-33%), мае – 0,714 млрд куб. м (-46%).

Ранее Кабинет министров поручил НАК "Нафтогаз Украины" на начало отопительного сезона 2022-2023 гг. довести запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 19 млрд куб. м при 10 млрд куб. м на 1 июня-2022.

При сохранении в течение июня-сентября потребления около 25 млн куб. м/сутки и добычи около 50 млн куб. м/сутки Украина сможет пополнить запасы в хранилищах за этот период на 3 млрд куб. м, тогда как еще до 6 млрд куб. м газа нужно будет импортировать. Часть этих объемов может быть завезена в ПХГ для их хранения и иностранными компаниями.

В то же время глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус в начале июня уточнил, что планы по 19 млрд куб. м в хранилищах могут быть откорректированы в зависимости от ряда факторов.

"Цифра 19 млрд куб. м ориентировочная. Мы должны понимать, что точнее ситуацию будем понимать к концу лета. Она будет зависеть от того, какая ситуация будет с оккупированными территориями, с теми территориями, где будет осуществлена отстройка, и какая у нас будет ситуация с экономикой, предприятиями, с тем, как работает бизнес", - пояснил он.

Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2021 году составила 19,8 млрд куб. м, в т.ч. частными компаниями – 5 млрд куб. м.