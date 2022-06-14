Энергоатом оценивает ущерб отрасли от российской агрессии в 40 миллиардов

В "Энергоатоме" оценивают ущерб украинской атомной энергетики от российской агрессии в 40 млрд грн: это, в частности, уничтоженные при обстрелах и пожарах корпуса и поврежденное оборудование на Запорожской АЭС.

Об этом в интервью Liga.net заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Ситуация непростая. Объемы ущерба, причиненного российским агрессором, на сегодняшний день мы оцениваем около 40 млрд грн. Это уничтожены при обстрелах и пожарах корпуса, поврежденное оборудование на Запорожской АЭС, а также потери от вынужденного сокращения производства электроэнергии", - заявил президент Энергоатома.

По его словам, с начала полномасштабной войны потребление электроэнергии в стране сократилось почти на 40%. В промышленности - на 60%.

"Мы вынуждены работать только половиной наших энергоблоков.

Также значительно упали платежи за электроэнергию. Тем не менее, мы и дальше выполняем PSO и поставляем населению дешевую электроэнергию. Более 60% нашей электроэнергии Энергоатом снабжает население.

Благодаря Энергоатому удерживаются и будут сохраняться низкие тарифы для бытовых потребителей. Кроме того, мы увеличили вдвое выплаты в госбюджет и выплатили с начала года 11,3 млрд грн налога", - добавил Котин.

В апреле Котин заявлял, что прямые и косвенные убытки компании в результате развязанной Россией полномасштабной войны достигают 35 млрд грн.