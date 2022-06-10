Норвежцы запустили первую в мире газовую турбину на чистом водороде — она абсолютно не производит выбросов

Учёные из Университет Ставангера в Норвегии сообщили о запуске первой в мире газовой турбины на чистом водороде. Она вырабатывает электричество и тепло для нужд университета. Эффективность турбины на водороде ниже, чем на природном газе, но зато позволяет использовать действующую инфраструктуру и навсегда забыть о выбросах CO2.

Газовые турбины - популярное решение в самолётах, поездах, кораблях, генераторах, насосах, компрессорах и во многих других устройствах. Турбины работают от различного топлива, но большинство из них - около 90 % - работают на природном газе. Добыча и сжигание природного газа ведёт к чрезмерному выбросу CO2 в атмосферу, с чем современное общественное сознание не готово мириться.

Следствием борьбы с изменениями климата должен стать отказ от турбин на природном газе - к 2050 году или около того. Разработчики турбин подхватили это предложение. Компания General Electric, например, уже использует водород в сотне своих газовых турбин. Правда, доля водорода в топливе едва достигает 5 %, что не позволяет говорить о полноценном отказе от природного газа для таких нужд. В будущем General Electric планирует довести водород в системе питания газовых турбин до 100 %, а норвежцы добились этого уже сейчас.

«Мы установили мировой рекорд по сжиганию водорода в микрогазовых турбинах. Никто раньше не мог работать на таком уровне, - сказал профессор Мохсен Ассади (Mohsen Assadi), руководитель исследовательской группы. - Эффективность работы газовой турбины на водороде будет несколько ниже. Однако большой выигрыш заключается в возможности использовать уже существующую инфраструктуру».

В процессе исследования учёные настроили камеру сгорания на использование водородного топлива и адаптировали топливную систему для этого, как и модернизировали газовую инфраструктуру для работы с водородом. Установка работает в университете с мая этого года. Где и по какой цене покупается водород, не уточняется.

В конечном счёте, подобные проекты приведут к созданию комплектов для переоборудования, которые позволят сохранить старое турбинное оборудование и одновременно перевести его на источники топлива с нулевым уровнем выбросов. Но прежде чем такие вещи станут экономически жизнеспособными, цена «зелёного» водорода должна существенно снизиться.