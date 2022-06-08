Экспорт электроэнергии может дать прибыль не меньше, чем транзит газа – Зеркаль

Если Украина воспользуется расширением возможности для экспорта электроэнергии в Европу, то сможет иметь прибыль не меньше, чем от деятельности газотранспортной системы.

Такое мнение высказала в Фейсбуке советница министра энергетики, украинская дипломат и юрист Лана Зеркаль.

«В марте присоединились к Европе, послав российский киловатт по известному адресу. Мы его и так не покупали с прошлого июня. А сегодня мы получили решение ENTSO-E, открывающее возможность экспорта электроэнергии в страны Евросоюза. Это первый реальный взаимовыгодный шаг настоящей, недекларативной европейской интеграции», - отметила Зеркаль.

По ее словам, польза для Украины очевидна. Поскольку теперь экспортировать электроэнергию смогут государственные компании, а не только Буршинский энергетический остров Рината Ахметова.

«Я не имею права озвучивать потенциальные доходы государства, чтобы не влиять на рынок ЕС, но можно сказать, что речь идет о миллиардах евро в год. Если мы воспользуемся этой возможностью, то сможем получить прибыль не меньше, чем от деятельности газотранспортной системы», - заявила Зеркаль.

По ее убеждению, Европа также будет не меньше пользы от решения о возобновлении украинского экспорта электроэнергии. Ведь страны ЕС смогут покупать «климатически нейтральную» украинскую электрическую энергию, производимую без выбросов углерода, что будет способствовать реализации стратегии «зеленого перехода».

«Еще большее, страны ЕС смогут заместить часть российского газа, используемого сейчас для электрогенерации. Речь идет о миллиардах кубометров не требуемого больше российского газа. Это наш общий интерес - отказ от российских энергоносителей, и мы в этом теперь партнеры с Европой», - резюмировала Зеркаль.

Как сообщал Укринформ, ENTSO-E согласовало поэтапное расширение экспорта электроэнергии из Украины.

С 16 марта 2022 года украинская энергосистема работает синхронно с европейской континентальной сетью ENTSO-E и теперь является частью европейского энергетического пространства.