Финансовые новости
- |
- 08.06.22
- |
- 10:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Украине нужна помощь для импорта до 6 млрд куб. м газа к отопительному сезону - глава «Нафтогаза»
08:28 08.06.2022 |
Украинский газовый сектор сохраняет работоспособность, демонстрируя стойкость и надежность даже в условиях войны, но ему необходима внешняя помощь для подготовки к накоплению природного газа к отопительному сезону, заявил глава НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко.
"Я бы сказал, что в газовой сфере у Украины все хорошо, Украина показывает свои сильные стороны, свою стойкость. Но нам опять понадобится помощь к следующему отопительному сезону, потому что Украине нужно будет импортировать до 6 млрд куб. м газа", - сказал он, выступая на заседании американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинская комиссия) в Вашингтоне вечером во вторник.
"По текущим рыночным ценам это около $8 млрд", - добавил Витренко.
По его словам, это значительная проблема, но сейчас ведется работа с правительством США над поиском более коммерческих путей, финансовых гарантий.
"Даже рассматривается такой вариант, как использование газа в рамках ленд-лиза", - указал глава "Нафтогаза".
Он отметил, что нефтяная инфраструктура Украины сильно пострадала от войны: два из двух нефтеперерабатывающих завода, в основном, уничтожены российскими ракетами, нефтебазы, нефтяная инфраструктура, к сожалению, значительно повреждены.
"Но с точки зрения нашей газовой инфраструктуры .. мы продолжаем добывать газ, хранить газ, транспортировать газ, даже некоторые смелые европейские компании с начала войны завезли некоторые объем газа на хранение в наши подземные газохранилища. Так что с этой точки зрения, опять же, Украине нужна помощь, но мы демонстрируем нашу стойкость", - подчеркнул Витренко.
Как сообщалось, правительство Украины во вторник поручило НАК "Нафтогаз Украины" на начало отопительного сезона 2022-2023 годов увеличить запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) с нынешних 10 млрд куб. м до 19 млрд куб. м.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, объемы собственной добычи правительство оценивает на уровне от 16 до 19 млрд куб. м, потребление - от 21 до 24 млрд куб. м.
"Соответственно, часть газа будем импортировать. Мощности для этого есть. Договоренности с нашими соседями на Западе мы тоже имеем", - резюмировал глава Кабмина.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|За ипотеку на уничтоженное войной жилье предлагают списать только проценты - в Раде зарегистрировали законопроект
ТОП-НОВОСТИ
|Всемирный банк одобрил допфинансирование Украины почти на $1,5 млрд
|Европарламент будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата
|Все больше малого и среднего бизнеса возвращается к работе на фоне сокращения финрезервов – ЕБА
|Гетманцев, а не Шмигаль. Почему вдруг глава налогового комитета ВР главный по экономике
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд арестовал компанию кремлевского олигарха Молчанова
|Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022г до 2,9%
|Украина в мае отгрузила на экспорт более 1,7 миллиона тонн зерновых - Минагрополитики
|Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022г до $107,37/барр., сохранило оценку на 2023г
|За ипотеку на уничтоженное войной жилье предлагают списать только проценты - в Раде зарегистрировали законопроект
|Украине нужна помощь для импорта до 6 млрд куб. м газа к отопительному сезону - глава «Нафтогаза»
Это интересно
|Представлен новый MacBook Air — 13,6-дюймовый экран с «чёлкой», чип Apple M2 и быстрая зарядка MagSafe
|Apple анонсировала компьютерный процессор M2 с более мощной встроенной графикой
|Apple представила iOS 16 — настраиваемый экран блокировки, улучшения в iMеssage и другое
|Спор о спаме: Илон Маск угрожает отказаться от покупки Twitter
|AT&T разместила базовые станции 5G на дронах
|FTC: жертвы криптовалютных мошенников потеряли более $1 млрд с 2021 года
|Google запустила Google TV на iPhone