Украине нужна помощь для импорта до 6 млрд куб. м газа к отопительному сезону - глава «Нафтогаза»

Украинский газовый сектор сохраняет работоспособность, демонстрируя стойкость и надежность даже в условиях войны, но ему необходима внешняя помощь для подготовки к накоплению природного газа к отопительному сезону, заявил глава НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко.

"Я бы сказал, что в газовой сфере у Украины все хорошо, Украина показывает свои сильные стороны, свою стойкость. Но нам опять понадобится помощь к следующему отопительному сезону, потому что Украине нужно будет импортировать до 6 млрд куб. м газа", - сказал он, выступая на заседании американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинская комиссия) в Вашингтоне вечером во вторник.

"По текущим рыночным ценам это около $8 млрд", - добавил Витренко.

По его словам, это значительная проблема, но сейчас ведется работа с правительством США над поиском более коммерческих путей, финансовых гарантий.

"Даже рассматривается такой вариант, как использование газа в рамках ленд-лиза", - указал глава "Нафтогаза".

Он отметил, что нефтяная инфраструктура Украины сильно пострадала от войны: два из двух нефтеперерабатывающих завода, в основном, уничтожены российскими ракетами, нефтебазы, нефтяная инфраструктура, к сожалению, значительно повреждены.

"Но с точки зрения нашей газовой инфраструктуры .. мы продолжаем добывать газ, хранить газ, транспортировать газ, даже некоторые смелые европейские компании с начала войны завезли некоторые объем газа на хранение в наши подземные газохранилища. Так что с этой точки зрения, опять же, Украине нужна помощь, но мы демонстрируем нашу стойкость", - подчеркнул Витренко.

Как сообщалось, правительство Украины во вторник поручило НАК "Нафтогаз Украины" на начало отопительного сезона 2022-2023 годов увеличить запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) с нынешних 10 млрд куб. м до 19 млрд куб. м.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, объемы собственной добычи правительство оценивает на уровне от 16 до 19 млрд куб. м, потребление - от 21 до 24 млрд куб. м.

"Соответственно, часть газа будем импортировать. Мощности для этого есть. Договоренности с нашими соседями на Западе мы тоже имеем", - резюмировал глава Кабмина.