Финансовые новости
- |
- 04.06.22
- |
- 00:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Правительство установило цену на газ для производителей тепла
23:24 03.06.2022 |
Правительство приняло решение, что ТЭЦ, ОСМД и другие производителей тепла будут получать газ по фиксированной цене.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.
Цена будет зафиксирована на уровне 7400 за тысячу кубометров. "Это позволит местным властям не повышать тарифы для людей", - сказал он.
По материалам:
Экономическая правда
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Медведчука будут судить за передачу РФ сведений о газовом месторождении на шельфе Крыма
|Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ
|Нацбанк предлагает ввести дополнительный импортный сбор на некритический импорт - замглвы НБУ
|НБУ повысил учетную ставку выше ожиданий – с 10% до 25% годовых
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Правительство установило цену на газ для производителей тепла
|В Украине производство труб возобновилось на 65% от довоенного состояния
|Минфин пересмотрит условия программ льготного кредитования бизнеса
|KfW перечислил Украине EUR 150 млн кредита - Минфин
|Япония увеличит размер льготного кредита Украине на $500 млн - Минфин
|В Сирию за три месяца поступило ворованное из Украины зерна на $40 миллионов, - Reuters
|ЕС запретил техпомощь, финансирование транспортировки, в том числе ship-to-ship перевалки нефти РФ
Это интересно
|Фотобанк Pixabay приостановил работу в России
|В рейтинге самых производительных Android-смартфонов AnTuTu прочно воцарились игровые модели на Snapdragon 8 Gen1
|Чешская Skoda перенесла часть производства комплектующих из Украины
|MediaTek сделала невозможное: семь моделей из десяти в майском рейтинге субфлагманов построены на Dimensity 8100
|Тайвань запретила поставлять в Россию и Беларусь чип с тактовой частотой выше 25 МГц
|Американский фонд RedBird Partners заключил соглашение о покупке клуба "Милан" за 1,2 миллиарда евро
|Сервис графического дизайна Canva полностью уходит из России