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Правительство установило льготную цену на газ для поставщиков горячей воды
10:47 01.06.2022 |
Кабмин установил льготную цену на газ для поставщиков горячей воды на следующие два месяца: с 1 июня по 31 июля ГК "Нафтогаз Трейдинг" обязана продавать его за 7420 грн за 1000 кубометров (с НДС).
Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании 31 мая, сообщили в Минэнерго.
"Согласно этому документу, с 1 июня по 31 июля 2022 года "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" реализует производителям тепловой энергии природный газ в объемах, необходимых для предоставления услуг по горячему водоснабжению по цене 7420 грн (с НДС) за 1 000 куб. метров", - говорится в сообщении.
К цене добавляется тариф на услуги транспортировки и коэффициент, применяемый при заказе мощности в сутки вперед.
Согласно постановлению, если договор не был заключен или "Нефтегаз Трейдинг" прекратил поставки согласно такому договору, считается, что у такого потребителя нет поставщика со специальными обязанностями, на которого Кабмином возложены обязанности поставлять природный газ.
При этом производитель теплоэнергии имеет право с 1 июня для поставки горячей воды покупать газ у "Нафтогаз Трейдинг" в случае выполнения следующих условий:
заключение соглашения с компанией о расторжении с 1 июня 2022 года договоров поставки природного газа на 2021 - 2024 годы;
заключение производителем тепловой энергии договора поставки природного газа с "Нефтегаз Трейдинг" в соответствии с законодательством.
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