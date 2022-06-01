Правительство установило льготную цену на газ для поставщиков горячей воды

Кабмин установил льготную цену на газ для поставщиков горячей воды на следующие два месяца: с 1 июня по 31 июля ГК "Нафтогаз Трейдинг" обязана продавать его за 7420 грн за 1000 кубометров (с НДС).

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании 31 мая, сообщили в Минэнерго.

"Согласно этому документу, с 1 июня по 31 июля 2022 года "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" реализует производителям тепловой энергии природный газ в объемах, необходимых для предоставления услуг по горячему водоснабжению по цене 7420 грн (с НДС) за 1 000 куб. метров", - говорится в сообщении.

К цене добавляется тариф на услуги транспортировки и коэффициент, применяемый при заказе мощности в сутки вперед.

Согласно постановлению, если договор не был заключен или "Нефтегаз Трейдинг" прекратил поставки согласно такому договору, считается, что у такого потребителя нет поставщика со специальными обязанностями, на которого Кабмином возложены обязанности поставлять природный газ.

При этом производитель теплоэнергии имеет право с 1 июня для поставки горячей воды покупать газ у "Нафтогаз Трейдинг" в случае выполнения следующих условий:

заключение соглашения с компанией о расторжении с 1 июня 2022 года договоров поставки природного газа на 2021 - 2024 годы;

заключение производителем тепловой энергии договора поставки природного газа с "Нефтегаз Трейдинг" в соответствии с законодательством.