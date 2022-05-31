Финансовые новости
- |
- 31.05.22
- |
- 14:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Цена на «зеленый» водород может снизиться до 5 евро за 1 кг к 2025 году
13:27 31.05.2022 |
Зеленый водород считается одним из самых больших факторов для успеха декарбонизации и будущего снабжения "зеленой" энергии. Водородная экономика все еще находится на стадии развития. Немецкое правительство в свою очередь отмечает, что к 2030 году мощность производства "зеленого" водорода в стране будет увеличена до 10 ГВт.
Немецкая консалтинговая компания Aurora Energy Research сообщила, что в Германии уже объявили о строительстве водородных проектов общей мощностью 21 ГВт, но только часть из них была реализована. По оценкам аналитиков, к 2050 году промышленности понадобится до 300 ТВт-ч зеленого водорода.
Компания предполагает, что средние затраты на производство зеленого водорода с помощью ВИЭ упадут примерно до 5 евро за кг к 2025 году. Промышленные покупатели не будут готовы платить более 5 евро за килограмм в ближайшие годы. С 2030 года, согласно прогнозу, расходы на импорт зеленого водорода будут продолжать снижаться, если сначала будет создана транспортная инфраструктура, такая как порты и трубопроводы.
Максимальная доходность проекта по изготовлению "зеленого" водорода может быть достигнута только при сочетании ветровых и солнечных парков вместе с небольшими электролизерами.
Аналитики также предположили, что в случае если зеленый водород будет производиться по договорам о закупке электроэнергии, без прямого совместного размещения завода с ВИЭ, издержки производства также могут снизиться до 5 евро за кг.
«Поскольку в этих случаях можно оптимизировать расположение восстанавливаемых систем, а электролизер можно построить поближе к клиентам, расходы на транспортировку водорода и, возможно, также на хранение снижаются», - сказали они.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ЕС согласовал шестой пакет санкций против России: частичное эмбарго на нефть и отключение Сбербанка от SWIFT
|Спектакль Кирилла и Онуфрия. Чего ждать после фиктивного развода УПЦ МП с РПЦ
|Кабмин планирует вернуть НДС на импортные товары – депутат
|Скандал вокруг Порошенко играет на руку противникам членства Украины в ЕС – евродепутат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть дорожает 31 мая на факторах спроса и предложения
|Цена на «зеленый» водород может снизиться до 5 евро за 1 кг к 2025 году
|В «Дії» появятся военные облигации и пенсионное удостоверение, - Минцифры
|СЭП и банки будут работать 13 июня в обычном режиме
|За месяц автогаз на АЗС подорожал на 10 грн/л
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 31.05.22
Это интересно
|Mercedes-Benz откажется от механической коробки передач в 2023 году
|Harley-Davidson сделал электровелосипед для бездорожья
|Airbus открыла в Великобритании центр разработки водородных технологий для авиалайнеров
|Мировые автопроизводители переходят с палладия на платину из-за ситуации вокруг России
|Bentley запускает спецсерию автомобилей для любителей комфорта, а не быстрой езды
|Учёные из Оксфорда научились выращивать живые ткани в роботизированном скелете
|В США намерены запретить Google и Apple поддержку приложений, допускающих расчёты в цифровых юанях