Цена на «зеленый» водород может снизиться до 5 евро за 1 кг к 2025 году

Зеленый водород считается одним из самых больших факторов для успеха декарбонизации и будущего снабжения "зеленой" энергии. Водородная экономика все еще находится на стадии развития. Немецкое правительство в свою очередь отмечает, что к 2030 году мощность производства "зеленого" водорода в стране будет увеличена до 10 ГВт.

Немецкая консалтинговая компания Aurora Energy Research сообщила, что в Германии уже объявили о строительстве водородных проектов общей мощностью 21 ГВт, но только часть из них была реализована. По оценкам аналитиков, к 2050 году промышленности понадобится до 300 ТВт-ч зеленого водорода.

Компания предполагает, что средние затраты на производство зеленого водорода с помощью ВИЭ упадут примерно до 5 евро за кг к 2025 году. Промышленные покупатели не будут готовы платить более 5 евро за килограмм в ближайшие годы. С 2030 года, согласно прогнозу, расходы на импорт зеленого водорода будут продолжать снижаться, если сначала будет создана транспортная инфраструктура, такая как порты и трубопроводы.

Максимальная доходность проекта по изготовлению "зеленого" водорода может быть достигнута только при сочетании ветровых и солнечных парков вместе с небольшими электролизерами.

Аналитики также предположили, что в случае если зеленый водород будет производиться по договорам о закупке электроэнергии, без прямого совместного размещения завода с ВИЭ, издержки производства также могут снизиться до 5 евро за кг.

«Поскольку в этих случаях можно оптимизировать расположение восстанавливаемых систем, а электролизер можно построить поближе к клиентам, расходы на транспортировку водорода и, возможно, также на хранение снижаются», - сказали они.