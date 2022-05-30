Goldman Sachs ожидает снижения цен на кобальт, литий и никель к 2024 году

Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует в течение следующих двух лет падение цен на металлы для аккумуляторов - кобальт, литий и никель - из-за избытка предложения в связи с инвестициями в зеленую энергетику и быстрым развитием электромобилестроения.

Прогноз базируется на том, что инвесторы в зеленую энергетику в последние годы слишком активно вкладывались в эту сферу, в результате чего предложение опережает спрос на эти металлы. Аналитики считают, что «бычий» рынок (период роста котировок) сейчас закончился. По их мнению, 500-процентный рост котировок лития угрожает мировым климатическим целям.

Goldman Sachs ожидает снижения цен на литий с 60 тыс. до 54 тыс. долларов за тонну в 2022 году и до 16 тыс. долларов в 2023 году; на кобальт с 80 тыс. до 59,5 тыс. долларов за тонну в 2023 году; только относительно никеля прогноз более оптимистичен - этот металл может вырасти в цене почти на 20% к концу текущего года - до 36,5 тыс. долларов за тонну, прежде чем «фундаментальное давление» снова приведет к снижению его котировок.

В то же время аналитики Goldman Sachs отмечают, что в долгосрочной перспективе литий, кобальт и никель снова будут востребованы, в частности, из-за широкого внедрения электромобилей. В частности, на 2024 год они ожидают возобновления роста из-за увеличения спроса на аккумуляторы.