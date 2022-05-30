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Энергетическая биржа отложила переход на торговлю газом без НДС
09:38 30.05.2022 |
Украинская энергетическая биржа отсрочила переход на торговлю газом без НДС, который должен был состояться 1 июня.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба биржи.
"Украинская энергетическая биржа прислушалась к многочисленным просьбам участников рынка об отсрочке перехода на торговлю природным газом без НДС, поэтому такой переход 1 июня 2022 не состоится", - говорится в сообщении.
Новая дата перехода будет сообщена позже.
В УЭБ подчеркнули, что в результате перехода на торговлю без НДС цена биржевого оптового рынка, представленного долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным рынком природного газа УЭБ, будет коррелировать с ценами европейских рынков и в большей степени соответствовать наработанным международным практикам. В то же время, на бирже решили дать участникам рынка газа время подготовиться к новому подходу в торговле.
Как сообщалось, Украинская энергетическая биржа готова открыть отдельное направление проведения аукционов по продаже электрической энергии для дальнейшего экспорта.
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