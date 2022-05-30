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«Гарантированный покупатель» объявил два «зеленых» аукциона
08:42 30.05.2022 |
ГП «Гарантированный покупатель» приглашает участников рынка поучаствовать в аукционах по продаже «зеленой» электроэнергии 31 мая и 1 июня.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Фейсбуке, передает Укринформ.
«Первая неделя лета будет насыщена на аукционы, которые инициирует ГП «Гарантированный покупатель». Приглашаем принять участие в торгах по двусторонним договорам всех заинтересованных в углеродно-нейтральной энергии участников рынка электрической энергии», - говорится в сообщении.
В компании отмечают, что первый аукцион состоится 31 мая в 11.00 на площадке Украинской энергетической биржи. Желающие смогут приобрести электроэнергию с периодом снабжения 6-30 июня 2022 года. При этом продавец гарантирует, что не менее 90% этой электроэнергии произведено из энергии солнца.
Второй аукцион состоится на УЭБ 1 июня, также в 11:00. Период поставки приобретенной электроэнергии аналогичен - 6-30 июня 2022 года.
Как сообщалось, Европейская бизнес-ассоциация (EBA) обратилась в Кабинет Министров и Верховную Раду с просьбой воздержаться от любых законодательных и регуляторных инициатив, направленных на изменение существующей модели рынка электрической энергии. В частности, просят не изменять условия расчетов с производителями электронергии из возобновляемых источников (ВИЭ) и воздержаться от пересмотра "зеленых" тарифов.
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