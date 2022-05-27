Финансовые новости
- |
- 27.05.22
- |
- 18:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Убытки операторов ГРС от российской агрессии оцениваются в 9,9 млрд гривен, - РГК
17:55 27.05.2022 |
Убытки операторов газораспределительных сетей (ГРС) Региональной газовой компании (РГК) от российской агрессии оцениваются в 9,9 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении РГК, передают Українські Новини.
"За три месяца войны размер убытков от повреждения критической инфраструктуры из-за действий российских захватчиков достиг 9,9 млрд гривен. За это время было возобновлено газоснабжение для 390 тыс. украинских семей. С начала российского вторжения имеем случаи целенаправленного уничтожения объектов критической инфраструктуры российскими захватчиками: уничтожено 5 тыс. км газораспределительных сетей, разбито 311 единиц высокотехнологичного современного автотранспорта и разрушено 6 тыс. кв. м зданий", - говорится в нем.
Согласно сообщению, для установки мест повреждения газопроводов газовики используют современные течеискатели Esders, Variotec, а также мобильные лаборатории с французским оборудованием Gazomat.
"Благодаря самоотверженности и профессиональности работников сейчас быстро восстанавливается поврежденная критическая инфраструктура. В портфеле РГК насчитывается 130 прямых договоров с мировыми и европейскими производителями газового оборудования и оборудования, которое позволяет быстро обеспечивать их доставку. Сейчас производственные мощности RGC Production переориентировались на нужды восстановления газоснабжения в деоккупированных областях", - сказал операционный директор РГК Алексей Тютюнник.
Согласно сообщению, из-за боевых действий было отключено и повреждено 1 074 газораспределительных и 2 739 шкафных газорегулирующих пунктов (ШГРП).
"Специалисты операторов ГРС возобновили работу 390 газораспределительных и 929 шкафных пунктов. Быстрое восстановление газового оборудования происходит благодаря собственному производству RGC Production и сети логистических центров РГК, оперативно получающих комплектующие от поставщиков из Европы. В течение мая-июня заводы в Виннице, Днипре и Львове отгрузят 217 единиц ШГРП, которые будут направлены в Киевскую, Черниговскую, Николаевскую, Харьковскую и другие области", - говорится в сообщении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа
|Регистрация налоговых накладных возобновится 27 мая – глава комитета Рады Гетманцев
|В Украине нужно вернуть довоенную систему налогообложения - Марченко
|«Законопроект о расстреле военнослужащих». Почему Рада превращается в «бешеный принтер»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Убытки операторов ГРС от российской агрессии оцениваются в 9,9 млрд гривен, - РГК
|Кабмин образовал комиссию для аудита нанесенного россией ущерба
|«Нафтогаз» начал предарбитражную процедуру из-за недоплат «Газпрома» по контракту на транзит газа - Витренко
|Нефть 27 мая перешла к снижению после роста накануне, Brent у $117,27 за баррель
|Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа
|Средняя цена на автогаз в Украине 27 мая превысила 40 грн/л
Это интересно
|Tesla работает над батареями сроком службы 100 лет
|Maserati представила спайдер MC20 Cielo с крышей из стекла
|Электромобилям предрекли подорожани
|Китайцы придумали, как получать электричество от термоядерного реактора и не сжечь энергосистему страны
|Microsoft сделала метавселенную промышленной — клиентами стали Kawasaki, Heinz и Boeing
|Космическую компанию SpaceX Илона Маска оценили в $125 миллиардов, - WSJ
|Инженеры придумали способ повысить эффективность охлаждения процессоров на 700%