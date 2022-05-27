Убытки операторов ГРС от российской агрессии оцениваются в 9,9 млрд гривен, - РГК

Убытки операторов газораспределительных сетей (ГРС) Региональной газовой компании (РГК) от российской агрессии оцениваются в 9,9 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении РГК, передают Українські Новини.

"За три месяца войны размер убытков от повреждения критической инфраструктуры из-за действий российских захватчиков достиг 9,9 млрд гривен. За это время было возобновлено газоснабжение для 390 тыс. украинских семей. С начала российского вторжения имеем случаи целенаправленного уничтожения объектов критической инфраструктуры российскими захватчиками: уничтожено 5 тыс. км газораспределительных сетей, разбито 311 единиц высокотехнологичного современного автотранспорта и разрушено 6 тыс. кв. м зданий", - говорится в нем.

Согласно сообщению, для установки мест повреждения газопроводов газовики используют современные течеискатели Esders, Variotec, а также мобильные лаборатории с французским оборудованием Gazomat.

"Благодаря самоотверженности и профессиональности работников сейчас быстро восстанавливается поврежденная критическая инфраструктура. В портфеле РГК насчитывается 130 прямых договоров с мировыми и европейскими производителями газового оборудования и оборудования, которое позволяет быстро обеспечивать их доставку. Сейчас производственные мощности RGC Production переориентировались на нужды восстановления газоснабжения в деоккупированных областях", - сказал операционный директор РГК Алексей Тютюнник.

Согласно сообщению, из-за боевых действий было отключено и повреждено 1 074 газораспределительных и 2 739 шкафных газорегулирующих пунктов (ШГРП).

"Специалисты операторов ГРС возобновили работу 390 газораспределительных и 929 шкафных пунктов. Быстрое восстановление газового оборудования происходит благодаря собственному производству RGC Production и сети логистических центров РГК, оперативно получающих комплектующие от поставщиков из Европы. В течение мая-июня заводы в Виннице, Днипре и Львове отгрузят 217 единиц ШГРП, которые будут направлены в Киевскую, Черниговскую, Николаевскую, Харьковскую и другие области", - говорится в сообщении.