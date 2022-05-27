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Нерезиденты возобновили хранение газа в украинских ПХГ - глава «Нафтогаза»
10:29 27.05.2022 |
Иностранные компании вновь использует подземные газовые хранилища (ПХГ) Украины, несмотря на войну, хотя объемы такого хранения пока невелики из-за дефицита газа в Европе, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"Уже есть иностранные компании, которые, начиная с апреля, в условиях войны все равно рискуют и хранят газ в наших хранилищах", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Глава НАК напомнил, что в первый месяц войны Украина приостановила такую возможность, однако затем снова открыла хранилища для нерезидентов.
"Пока что относительно небольшие (объемы хранения нерезидентами). Вопрос просто в том, что в Европе есть определенный дефицит газа", - пояснил Витренко.
По его словам, это доверие связано с тем, что Украина является надежным партнером, в отличие от России.
"Вот только что была встреча мировых экономических лидеров, обсуждали энергетическую безопасность, и польский министр энергетики госпожа Москва прямо говорит: смотрите, у нас были контракты, у Болгарии были контракты, но россияне просто не выполняют их. Поэтому учитывать какие-либо договоренности и бумаги, подписанные Россией, не стоит, в отличие от договоренности с Украиной", - отметил глава правления "Нафтогаза".
Как сообщалось, Украина активно предлагает европейским компаниям использовать украинские ПХГ. Режим таможенного склада (ТС) позволяет хранить природный газ в ПХГ Украины в течение трех лет без уплаты налогов и таможенных сборов при дальнейшей его транспортировке с территории страны.
В январе этого года оператор газохранилищ "Укртрансгаз", дочерняя компания "Нафтогаза", указывал, что количество компаний-нерезидентов в его портфолио заказчиков за последние три года выросло в 8 раз - до 111 компаний, которые представляют 27 стран из трех континентов: Европы, Северной Америки и Азии.
На начало прошлого отопительного сезона в октябре 2020 года нерезиденты имели в ПХГ Украины около 10 млрд куб. м газа, из которых к 30 апреля 2021-го они использовали около 6 млрд куб. м, в т.ч. около 0,5 млрд куб. м были реэкспортированы и возвращены на европейский рынок, тогда как 5,5 млрд куб. м - растаможены и реализованы для нужд украинских потребителей.
На начало октября 2021 года иностранные заказчики услуг хранили в украинских подземках в режиме "таможенный склад" 2,8 млрд куб. м газа из суммарных запасов 18,7 млрд куб. м.
Изменение конъюнктуры (резкое подорожание и дефицит) на европейском рынке газа и рост с осени прошлого года рисков российской агрессии привели к тому, что к началу февраля 2022 года запасы нерезидентов в украинских ПХГ уменьшились до 0,2 млрд куб. м.
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