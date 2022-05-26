Украина договорилась с Венгрией о гарантированных мощностях для импорта газа до апреля-2023

ООО «Оператор ГТС Украины» договорилось с венгерским оператором FGSZ о гарантированных мощностях для импорта природного газа в Украину до 31 марта 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ, передает Укринформ.

«Оператор ГТС Украины договорился с венгерским оператором FGSZ о продлении доступа к гарантированным мощностям для импорта природного газа из Венгрии в Украину до 31 марта 2023 года. Газовые трейдеры могут бронировать необходимые мощности на ежеквартальных, ежемесячных, суточных аукционах, в частности на первый и второй кварталы газового года 2022/2023», - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, новое соглашение обеспечит Украине надежный доступ к востребованному маршруту импорта газа, ведь с начала 2022 года из Венгрии в Украину импортировалось 46% газа, а по итогам 2021 года - более 85%.

Гарантированные мощности для импорта газа из Венгрии в ОГТСУ заработали с 1 января 2022 года. Они разрешают физический импорт до 8 млн кубометров природного газа ежесуточно (2,9 млрд кубометров в год).

Проект стартовал как трехмесячный пилот, однако, подчеркивает ОГТСУ, успешное взаимодействие двух операторов позволило пролонгировать его более чем на год.

В целом, по итогам договоренностей с операторами Польши, Словакии и Венгрии, в 2022 году ОГТСУ вдвое увеличила гарантированные возможности импорта газа из Европы в Украину - до более 50 млн кубометров в сутки. Отмечается, что такой объем соответствует суточной отечественной добыче газа.

Как сообщалось, уже сейчас есть возможность импортировать в Украину газ из СПГ-терминалов Греции, Хорватии, Польши и Литвы. Об этом 15 мая заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.