Hyundai поможет Westinghouse строить реакторы AP1000 по всему миру

Компании Westinghouse Electric Company и Hyundai Engineering & Construction (E&C) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве при строительстве АЭС на реакторах AP1000 по всему миру. Речь идёт о реакторах поколения III+, судьба которых оказалась незавидной. Многочисленные проблемы со строительством AP1000 в США и Китае привели к банкротству Westinghouse, хотя этот реактор имеет потенциал, что может раскрыться в содружестве с Hyundai.

Четыре реактора Westinghouse AP1000 построены и введены в эксплуатацию в Китае. Два реактора строятся в США и должны быть запущены в ближайшие месяцы. Почти на всех объектах возникали те или иные проблемы, которые оттягивали сроки начала эксплуатации и раздували бюджет. В конце концов, Westinghouse объявила о банкротстве и сильно подорвала бизнес японской компании Toshiba, которая владела её активами.

Тем не менее, уже подписаны предварительные соглашения на строительство этих реакторов в Индии, Польше, Украине и других странах. Впереди много работы, особенно с учётом начала ядерного возрождения - ядерная энергетика признана «зелёной» на время перехода к настоящей «зелёной» энергетике на возобновляемых источниках. Опыт компании Hyundai Engineering & Construction, которая сопровождала и завершила не один ядерный проект, в сочетании с более чем 60-летним опытом Westinghouse в ядерной энергетике, обещают ответственное отношение к строительству АЭС в любом уголке Земли.