Суд передал большинство облгазов в управление государства

Суд передал в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, 26 региональных операторов газораспределительных систем.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Судья Печерского суда Киева передал в управление АРМА арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем по ходатайству Государственного бюро расследований.

"Теперь государство будет контролировать поставки потребителям природного газа. Это сверхважный вопрос национальной безопасности, особенно в условиях российской агрессии", - говорится в сообщении пресс-службы.

В июне прошлого года Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности газораспределительных систем в пользование частным операторам.

Многолетняя противоправная деятельность нанесла государству ущерб на сумму 1,488 млрд. гривень.

Операторов газораспределительных сетей или так называемых облгазов в Украине насчитывается более 40. Около 70% газа в стране распределяет Региональная газовая компания бизнесмена Дмитрия Фирташа.