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НКРЭКП возобновила внеплановые проверки предприятий энергетики и компуслуг
23:24 24.05.2022 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), возобновила внеплановые невыездные проверки предприятий в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что 13 мая правительство предоставило право НКРЭКУ в течение периода военного положения осуществлять внеплановые меры государственного контроля.
"В этой связи регулятор на своем открытом заседании 24 мая 2022 года принял решение о возобновлении внеплановых невыездных проверок предприятий в сфере энергетики и коммунальных услуг в течение действия военного положения", - сообщает НКРЭКУ.
В Комиссии отметили, что за период приостановки внеплановых проверок НКРЭКУ были зафиксированы многочисленные злоупотребления со стороны компаний электроэнергетики и рынка природного газа.
Злоупотребления касались как манипуляций на рынке электроэнергии, несоблюдения правила балансировки, правила функционирования рынка вспомогательных услуг, порядка проведения расчетов на рынке, несоблюдения гарантированных стандартов качества электроэнергии, нарушения правил розничного рынка электроэнергии, так и расчетов за услугу распределения природного газа, формирование объема природного газа. газа потребителю и расчетам за потребленный газ.
НКРЭКУ подчеркивает, что такая ситуация на энергорынках недопустима, особенно в условиях военного положения.
В регуляторе рассчитывают, что восстановление внеплановых невыездных проверок улучшит уровень предоставления жизненно необходимых услуг потребителям.
Как сообщалось, ранее НКРЭКУ упростила процедуру расследования нарушений законодательства по функционированию энергетических рынков.
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