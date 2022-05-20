Япония предоставит два миллиона евро на безопасность украинских АЭС

Япония пожертвует 2 миллиона евро МАГАТЭ на его усилия по обеспечению безопасности украинских ядерных объектов, подвергшихся атаке россии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Japan Today.

Министр иностранных дел Йосимаса Хаяси обнародовал обещание после встречи с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, прибывшим в Японию для посещения пострадавшей от цунами атомной станции Фукусима.

"Атаки россии на украинские ядерные объекты совершенно недопустимы. Япония решительным образом осуждает эти действия", - сказал Хаяси.

Хаяси отметил, что Япония выделенным грантом в размере 2 млн. евро профинансирует отправку экспертов МАГАТЭ в Украину и необходимого оборудования для украинских ядерных объектов.

Как сообщал Укринформ, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси 29 марта прибыл с визитом в Украину, чтобы начать программу поддержки безопасности ядерных объектов страны. Уже 30 марта он посетил Южноукраинскую АЭС.

Запорожская АЭС и Энергодар с 4 марта временно захвачены агрессорами. На площадке ЗАЭС, кроме военных России, долгое время незаконно находятся представители «Росатома». При этом АЭС продолжает работать в энергосистеме Украины, соблюдая нормы ядерной, радиационной и экологической безопасности.