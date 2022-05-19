Польша передала Украине 20 вагонов с электрооборудованием

Польские компании при содействии Польской ассоциации передачи и распределения электроэнергии (Polish Power Transmission and Distribution Association) передали украинским энергетикам 20 вагонов с электрооборудованием, сообщило Министерство энергетики Украины на сайте в четверг.

"Электрическое оборудование, опоры для ЛЭП, трансформаторы, генераторы, силовые кабели, переданные польскими компаниями при содействии Польской ассоциации передачи и распределения электроэнергии, переданы в семь областей Украины", - говорится в сообщении.

По данным министерства, две первые партии помощи от польских компаний уже распределены и переданы операторам систем распределения в Киевской, Одесской, Запорожской, Луганской, Черниговской, Николаевской, Сумской областях. Третья партия ожидает распределения и передачи в регионы.

"Мы очень благодарны нашим польским коллегам за помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры, разрушенной в результате военной агрессии россии против Украины. Полученное оборудование, в первую очередь, будет направлено на восстановление электросетей и энергообъектов, которые получили наибольшие повреждения из-за боевых действий" - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Как отметили в Минэнерго, в общей сложности помощь от польских компаний составила более 12,5 тыс. ед. оборудования, включая линейную арматуру, силовые трансформаторы, генераторы резервного питания, более 400 железобетонных опор линий электропередачи, а также более 65 км и 7,3 тонны силового кабеля и проводов.

