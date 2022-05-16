Финансовые новости
- |
- 16.05.22
- |
- 10:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
На рынке электроэнергии образовался дефицит средств на €250 миллионов - Галущенко
09:45 16.05.2022 |
На рынке электрической энергии образовался дефицит средств около 250 миллионов евро из-за сокращения потребления электроэнергии, а также уменьшения уровня расчетов населения и промышленности.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Интервью Forbes, передает Укринформ.
«Уровень расчетов населения в первые месяцы войны падал на 30%, промышленности - на 40-50%. Потребление электроэнергии с начала войны сократилось на 32-35%. Поэтому на рынке образовался огромный дефицит средств, который мы оцениваем примерно в €250 млн. Мы видим, что сейчас уровень расчетов и потребления растет, но пока не так быстро, как нам хотелось бы», - сказал Галущенко.
По словам министра, есть два пути решения указанной проблемы. Первый, чтобы европейцы или другие партнеры поддержали наш рынок деньгами, в частности, на разных уровнях уже обсуждалась возможность такой помощи в размере €1 млрд на четыре месяца. Второй - дать Украине самостоятельно заработать эти средства на экспорте электроэнергии.
По мнению Галущенко, этот вариант лучший, ведь европейские цены в среднем в четыре раза выше украинских. Что в свою очередь решит не только все проблемы на украинском рынке, а также уменьшит потребление российского газа и угля в Европе.
«Большинство наших соседей искренне этого хотят. из-за войны у меня сейчас в телефоне номера почти всех европейских министров энергетики. Мы можем в любое время связаться, обсудить определенные вопросы. Вот такая сейчас дипломатия. Война нуждается в быстрой коммуникации и ускоренных решениях», - добавил глава Министерства энергетики.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Капкан для Зеленского. Как Онуфрий спасает УПЦ МП
|Рада возобновила ответственность за неуплату налогов во время войны
|Рада утвердила указ президента о принудительном изъятии активов Сбербанка России и ВЭБ.РФ в Украине
|Финансирование и толчок к реформам: что даст Украине статус кандидата на членство в ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сетям АЗС разрешили поднять цены на бензин
|Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла в период с 6 по 13 мая на 2,14 - до 34,04 грн
|Еврооблигации Украины за неделю подорожали в среднем на 5,7%
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.05.22
|На рынке электроэнергии образовался дефицит средств на €250 миллионов - Галущенко
|Импорт горючего автотранспортом вырос в 15 раз, по рекам и железной дороге - в пять
Это интересно
|Норвегия соединит свои города электрическими гидросамолётами Elfly
|Представлен новый Land Rover Range Rover Sport
|В Google Chrome можно будет использовать подменные номера кредитных карт
|BMW перейдёт на более дешёвые аккумуляторы и снизит издержки на 30 %
|Renault продаст часть своего бизнеса Geely
|Panasonic собирается построить в США ещё одно предприятие по производству тяговых аккумуляторов
|Apple может отказаться от порта Lightning для iPhone в пользу USB Type-C в следующем году