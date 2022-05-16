На рынке электроэнергии образовался дефицит средств на €250 миллионов - Галущенко

На рынке электрической энергии образовался дефицит средств около 250 миллионов евро из-за сокращения потребления электроэнергии, а также уменьшения уровня расчетов населения и промышленности.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Интервью Forbes, передает Укринформ.

«Уровень расчетов населения в первые месяцы войны падал на 30%, промышленности - на 40-50%. Потребление электроэнергии с начала войны сократилось на 32-35%. Поэтому на рынке образовался огромный дефицит средств, который мы оцениваем примерно в €250 млн. Мы видим, что сейчас уровень расчетов и потребления растет, но пока не так быстро, как нам хотелось бы», - сказал Галущенко.

По словам министра, есть два пути решения указанной проблемы. Первый, чтобы европейцы или другие партнеры поддержали наш рынок деньгами, в частности, на разных уровнях уже обсуждалась возможность такой помощи в размере €1 млрд на четыре месяца. Второй - дать Украине самостоятельно заработать эти средства на экспорте электроэнергии.

По мнению Галущенко, этот вариант лучший, ведь европейские цены в среднем в четыре раза выше украинских. Что в свою очередь решит не только все проблемы на украинском рынке, а также уменьшит потребление российского газа и угля в Европе.

«Большинство наших соседей искренне этого хотят. из-за войны у меня сейчас в телефоне номера почти всех европейских министров энергетики. Мы можем в любое время связаться, обсудить определенные вопросы. Вот такая сейчас дипломатия. Война нуждается в быстрой коммуникации и ускоренных решениях», - добавил глава Министерства энергетики.