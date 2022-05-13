План восстановления Украины учитывает «зеленые» стандарты ЕС энергетике - Шмигаль

План восстановления Украины разрабатывается с учетом "зеленых" стандартов Европейского Союза в развитии энергетической системы.

Как передает Укринформ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил в Телеграмме.

Сегодня во время онлайн-встречи он договорился с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Европейского зеленого курса Франсом Тиммермансом о совместной работе Украины и Европейского Союза по развитию украинской промышленности.

«Подчеркнул, что наша цель - движение в направлении зеленой экономики, и после завершения войны мы хотим развивать энергетическую систему в Украине в соответствии с «зелеными» стандартами ЕС. С учетом этого разрабатываем план обновления», - сообщил Шмигаль.

По его словам, правительство Украины также готово начать работу над соответствующим меморандумом с Евросоюзом.

Премьер-министр отметил, что был рад услышать от Тиммерманса о готовности ЕС работать вместе с планом повышения устойчивости украинской промышленности как части европейской промышленной экосистемы.

Также собеседники обсудили пути увеличения экспорта электроэнергии из Украины и санкции на энергоносители из России.

Как сообщал Укринформ, в апреле Шмигаль объявил, что план восстановления Украины U-24 будет претворяться в жизнь в три этапа.