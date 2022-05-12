МАГАТЭ опровергает разработки в Украине ядерного оружия и заявляет об опасных действиях россиян на ЗАЭС

Какие-либо предположения по разработке Украиной ядерного оружия отрицаются представителями МАГАТЭ на основании проведенных инспекций ядерных объектов, в то же время МАГАТЭ обеспокоено сохранением ядерных материалов на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских войск и куда специалисты МАГАТЭ не имеют доступа.

Об этом, выступая на заседании подкомитета Европарламента по обороне и безопасности, заявил генеральный директор МАГАТЭ (IAEA) Рафаэль Гросси, сообщает корреспондент Укринформа.

«На протяжении прошедших недель и даже только со стороны высоких должностных лиц звучали заявления, что Украина может развивать ядерное оружие. Безусловно, МАГАТЭ это твердо отрицает. Но мы отрицаем это не на основе политических выводов, предпочтений или политических инстинктов. Мы это делаем на основе фактов, поскольку есть возможность проводить инспекции и объективно подтверждать, что ядерные материалы не поддаются модификациям», - сказал руководитель МАГАТЭ.

Он отметил, что на любом объекте атомной энергетики существуют определенные работы, требующие физического присутствия инспекторов. В том, что касается Запорожской АЭС, она сейчас находится под контролем российских войск, которые не допускают на этот объект специалистов МАГАТЭ.

«На любой атомной станции есть определенные процедуры, время от времени требующие физической инвентаризации и других действий внутри объекта. Без этого мы не можем предоставить международному сообществу информацию, где эти ядерные материалы находятся и что происходит с ними. провести инспекцию. В такой ситуации вероятность обвинений, предположений и сомнений, что произойдет с этими материалами в будущем, представляет собой очень реальную опасность и должна восприниматься со всей серьезностью», - заявил Гросси.

Он подчеркнул, что ситуация, сложившаяся на атомных объектах Украины после начала российского вторжения, далека от решения. Особенно тревожна ситуация на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Вокруг станции, в 200 метрах от нее, в начале марта шли боевые действия, и всем очень повезло, что это не привело к физическому повреждению зданий или любому из шести атомных реакторов, - это могло иметь драматические последствия и добавить к трагедии войны еще и ядерный инцидент.

«С этого момента мы живем в очень уязвимой ситуации. Станция продолжает обслуживаться украинскими операторами от Энергоатома, но контроль безопасности осуществляют российские военные. На станции присутствуют также некоторые российские специалисты, функции которых не совсем понятны. Очевидно, эти люди вовлечены в управление станцией, которая идет вопреки всем существующим или возможным принципам безопасности. Есть потенциал для неувязки, для напряжения, для противоречивых инструкции... никто бы не хотел иметь такую ​​ситуацию на таком сложном и современном объекте как атомная энергетическая станция», - отметил генеральный директор МАГАТЭ.

Он сообщил, что говорил об этой проблеме с президентом Владимиром Зеленским. Гросси предложил такое решение также для российской стороны, с которой должен иметь дело, когда речь идет о безопасности АЭС.

«Я сказал им (россиянам - ред.), что они должны позволить экспертам МАГАТЭ прибыть в Запорожье. Я предложил, что сам возглавлю эту миссию на АЭС, чтобы прояснить ситуацию с ядерными материалами и убедиться, что они находятся в порядке с точки зрения безопасности и безопасности», - отметил Гросси.

Как сообщал Укринформ, во время речи на военном параде в Москве 9 мая президент России попытался в очередной раз обвинить Украину в намерении приобрести ядерное оружие. Таким образом, Путин пытался оправдать преступную агрессию, которую россия неспровоцирована и без всяких оснований начала против Украины 24 февраля 2022 года.

Запорожская АЭС и Энергодар с 4 марта временно захвачены агрессором. На площадке атомной электростанции, кроме военных российской федерации, долгое время незаконно находятся представители "Росатома".

Несмотря на контроль русскими войсками, Запорожская атомная электростанция продолжает работать на нужды Украины.