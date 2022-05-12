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Страны ЕС согласовали позиции по хранению газа и взаимоподдержке
22:47 11.05.2022 |
Совет ЕС получил мандат на переговоры с Европарламентом о предложении договоренности о хранении природного газа странами блока.
Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС, которое есть в распоряжении "Европейской правды".
С целью повышения безопасности поставок в нынешних геополитических обстоятельствах предлагается заполнить хранилища в ЕС перед началом следующего холодного сезона и сделать возможным солидарный обмен между странами-членами.
Определяются правила для хранения газа в подземных хранилищах и возможности учета хранилищ сжиженного природного газа, а также ограничения обязательства до определенного объема от годового потребления страны в течение последних 5 лет - во избежание непропорциональной нагрузки на отдельные страны блока, имеющие самые вместительные хранилища.
Поскольку не все члены ЕС имеют газовые хранилища, передается, что такие страны будут иметь доступ к резервам других стран, но должны будут вносить свой вклад в финансирование за заполнение и хранение.
Также договорились об обязательной сертификации всех мощностей, чтобы снизить потенциальные риски внешнего влияния на эту инфраструктуру.
Страны договорились, что эти обязательства будут действовать до конца 2026 года.
Для островных Кипра, Мальты и Ирландии предусмотрено исключение, пока они не соединены напрямую с газотранспортной системой других членов ЕС.
Теперь должны начаться переговоры с Европарламентом, чтобы финализировать документ и официально принять его.
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