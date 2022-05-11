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Нацкомиссия аннулировала лицензии еще двум компаниям, связанным с россией
08:46 11.05.2022 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, аннулировала лицензии двум энергокомпаниям, конечными бенефициарами которых являются граждане России.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"После документального подтверждения установления контроля за деятельностью лицензиата в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", резидентами государств, совершающими вооруженную агрессию против Украины, в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины "Об обороне Украины", Регулятор аннулировал лицензии двум компаниям", - говорится в сообщении.
Так были аннулированы лицензии компаниям "Генерация Плюс" (производство электроэнергии) и "БНХ Украина" (поставка природного газа).
Как сообщалось, 20 апреля НКРЭКУ аннулировала лицензии пяти компаниям, связанным с россией
24 февраля президент России Путин объявил о начале масштабного вторжения в Украину, российские войска уничтожают объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.
Верховная Рада 3 марта приняла закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов".
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