Нацкомиссия аннулировала лицензии еще двум компаниям, связанным с россией

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, аннулировала лицензии двум энергокомпаниям, конечными бенефициарами которых являются граждане России.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"После документального подтверждения установления контроля за деятельностью лицензиата в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", резидентами государств, совершающими вооруженную агрессию против Украины, в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины "Об обороне Украины", Регулятор аннулировал лицензии двум компаниям", - говорится в сообщении.

Так были аннулированы лицензии компаниям "Генерация Плюс" (производство электроэнергии) и "БНХ Украина" (поставка природного газа).

Как сообщалось, 20 апреля НКРЭКУ аннулировала лицензии пяти компаниям, связанным с россией

24 февраля президент России Путин объявил о начале масштабного вторжения в Украину, российские войска уничтожают объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Верховная Рада 3 марта приняла закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов".