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Украина может существенно увеличить поставки топлива через Польшу – Свириденко
08:33 10.05.2022 |
В ближайшее время Украина сможет благодаря польскому транзиту привлечь горючее из США, Нидерландов и других стран - сейчас через Польшу импортируется в три раза меньше возможностей.
Об этом сообщила первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко по итогам польско-украинского энергетического форума в Варшаве.
Сейчас Польша может выступать крупным транзитером топлива для Украины, обеспечивая поступления более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно. За последний месяц объем поступлений едва составил 60 тысяч тонн", - рассказала вице-премьер.
Она отметила, что в ходе форума удалось собрать представителей польского и украинского бизнеса, а также логистические предприятия и компании, управляющие топливной инфраструктурой. Благодаря этому удалось найти практические решения проблемы, возникшей на топливном рынке Украины.
Так, в польский ресурс Украина сможет привлечь нефтепродукты из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов. Доставляться горючее будет комбинированными видами транспорта через Польшу.
Кроме того, говорит Свириденко, Украина получила понимание, как можно получить дополнительные объемы от польских трейдеров. Стороны обозначили технические возможности для увеличения перевалки необходимых объемов, а польская PERN SA уже подтвердила готовность предоставить дополнительные мощности.
Для увеличения отгрузок были синхронизированы графики работы "Укрзализныци" и польской PKP, теперь в оперативном режиме могут мгновенно решать проблемные вопросы.
"Итак, ожидаем, что уже в ближайшее время топливные ресурсы будут доставляться быстрее, а на украинских заправках исчезнут очереди", - заявила вице-премьер.
Напоминаем:
Проблема поставки топлива в Украину со стороны ЕС связана с пробками в портах Восточной Европы, для решения этого МИД работает над открытием зеленого коридора.
В начале апреля начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что инфраструктура Кременчугского нефтеперерабатывающего завода уничтожена.
Уничтожение Кременчугского НПЗ, являвшегося основным производителем горючего в Украине, а также ряда крупных нефтебаз привели к нехватке горючего на АЗС. Ситуация должна наладиться в течение нескольких недель.
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