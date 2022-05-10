Международный газовый союз приостановил участие РФ в деятельности и конференциях

Международный газовый союз (МГС, IGU), членом которого со стороны России является "Газпром", временно, до дальнейшего уведомления, приостановил любое участие российских компаний в своей деятельности.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель оргкомитета Международного газового конгресса (МГК), который проводит МГС, "в связи с этим Корейский газовый союз, принимающий в 2022 году МГК, не может реализовать дальнейшее участие субъектов РФ в МГК-2022: ни для выступлений, ни для участия делегаций, ни для участия в выставке или спонсорстве.

МГК также отказал журналистам "Интерфакса" в аккредитации.

Традиционно крупнейшие газовые игроки России - "Газпром" и "НОВАТЭК" - принимали участие в МГК. Их руководители Алексей Миллер и Леонид Михельсон ранее значились в числе спикеров конгресса в Корее. Обычно компании устанавливали свои стенды на выставках, где проводили переговоры с международными партнерами.

"Газпром" планировал потратить на строительство стенда на выставке в корейском городе Тэгу, где должен был пройти конгресс, 137 млн рублей, следует из данных уже отмененной закупки компании. В закупочной документации концерна о застройке выставочного павильона сообщалось о планах "НОВАТЭКа" построить и свой стенд.

Членами МГС являются 160 ассоциаций и корпораций газовой отрасли, представляющие более 95% мирового газового рынка.