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Из-за оккупации Энергодара остановилась крупнейшая украинская ТЭС
14:21 05.05.2022 |
Из-за оккупации Энергодара остановилась Запорожская тепловая электростанция (ТЭС), которая является самой мощной в Украине. Оккупация и боевые действия привели к тому, что на станцию не могут завезти уголь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Энергодара Дмитрия Орлова.
"К сожалению, это вынужденный шаг - на предприятии закончился уголь. И организовать его регулярные поставки нет возможности. Это связано и с оккупацией нашего города, и с логистическими сложностями из-за постоянных боевых действий на юге Украины, разрушенных объектов инфраструктуры, мостов и участков железной дороги", - отметил он.
По его словам, свет, тепло и горячее водоснабжение в Энергодаре будут переведены на ЗАЭС. Но возможно снижение температуры горячей воды на несколько градусов.
"Персонал тепловой станции временно переведен на вынужденный простой. Таков результат работы "освободителей" в Энергодаре. Один из многих примеров уничтожения и разрушения всего, к чему они могут дотянуться", - добавил Орлов.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты запретили руководителям Запорожской АЭС выезжать из Энергодара.
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