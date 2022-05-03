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ЕС рассчитывает заменить российский газ африканским
09:58 03.05.2022 |
Европейский Союз будет пытаться активизировать сотрудничество со странами Африки, чтобы сократить зависимость от российского газа на две трети до конца 2022 года. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на проект внешней энергетической стратегии ЕС, которая должна быть принята до конца мая.
Страны Африки, в частности, в западной части континента, такие как Нигерия, Сенегал и Ангола, имеют значительный потенциал для поставки в Европу сжиженного природного газа (LNG), считают в ЕС.
План Евросоюза предусматривает увеличение в 2022 году LNG-импорта на 50 млрд кубометров, а также увеличение поставок трубопроводного газа не из России на 10 млрд кубометров. Это потребует налаживания отношений с традиционными поставщиками на новой основе и расширения торговли с новыми поставщиками, говорится в документе.
Другие важные шаги для замещения российского импорта:
* реализация соглашения с США о дополнительном снабжении 15 млрд кубометров LNG в 2022 году и около 50 млрд кубометров ежегодно до 2030 года;
* подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании с Египтом и Израилем для увеличения поставок LNG к лету 2022 года;
* удвоение пропускной способности Южного газового коридора, по которому в Европу поступает газ из Азербайджана, до 20 млрд кубометров в год;
* рассмотрение возможности импорта газа из Канады;
* перенаправление партий LNG, предназначавшихся для Азии, в Европу.
В начале марта Европейская комиссия представила план REPowerEU, предусматривающий достижение независимости Европы от российского газа. Согласно плану, страны ЕС смогут снизить на 100 млрд кубометров потребление газа из РФ уже до конца 2022 года. Это две трети годового импорта газа из РФ.
REPowerEU основан на двух направлениях. Первый - диверсификация поставок и привлечение большего количества возобновляемых источников газа, второй - ускорить переход к чистой энергии.
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