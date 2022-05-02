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В ЕС заговорили о запрете импорта ядерного топлива из РФ и проектов «Росатома» - Politico
09:38 02.05.2022 |
В Евросоюзе начались дискуссии о том, чтобы запретить импорт из России ядерного топлива для АЭС в странах блока и проекты с участием дочерней компании «Росатома».
Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Politico со ссылкой на информацию от пяти европейских дипломатов.
По словам четырех собеседников, санкции против ядерной энергетики РФ обсуждали на встрече послов ЕС и Еврокомиссии ранее на этой неделе. Главными инициаторами таких шагов являются Польша и страны Балтии, это предлагали ряд европарламентариев.
Один из дипломатов говорит, что в среду к ним присоединилась Германия - посол заявил, что ФРГ поддержит не только нефтяное эмбарго, но и запрет импорта ядерного топлива из России.
Поддержка Германии, одной из влиятельнейших стран блока, делает эти шаги более вероятными.
Отказ от российского ядерного топлива не будет беспроблемным - ЕС импортирует почти весь необходимый объем из третьих стран. Россия является вторым крупнейшим постчальником после Нигера, из нее поступает 20% импортируемого объема.
Дискуссии усложнит также кардинально разная позиция по ядерной энергетике двух мощных членов блока, Германии и Франции.
Германия является решительным оппонентом атомной энергетики и хочет полностью закрывать существующие АЭС.
Франция, напротив, 70% своей энергии обеспечивает благодаря АЭС и планирует сокращать использование ископаемого топлива и компенсировать отказ от российских энергоресурсов благодаря ядерной энергетике, построив к 2050 году еще 14 новых реакторов.
Главными поставщиками топлива во Францию являются Казахстан и Нигер, а не Россия, однако в Париже находится дочерняя компания "Росатома". Также Франция сотрудничает с "Росатомом" в ряде проектов.
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