Кабмин принял решение оставить цены на газ для населения без изменений

Кабинет министров Украины принял решение о сохранении цен на газ для населения на нынешнем уровне, а также льгот для важных для обороноспособности предприятий, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня принимаем решение о том, что цены на газ для людей останутся без изменений. Никакого повышения. 8 грн/куб. м, как и было", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.

Он также отметил, что льготная цена будет действовать для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности Украины.

В свою очередь представитель КМУ в парламенте Тарас Мельничук уточнил, что на НАК "Нафтогаз Украины" возложены специальные обязанности в части обеспечения реализации объемов природного газа для нужд бытовых потребителей, покрытия производственно-технологических потерь при его распределении, а также потерь обусловленных военными действиями и понесенных в связи с предотвращением гуманитарных кризисных ситуаций.

Также на НАК возложены спецобязательства по реализации газа потребителям, которые выполняют жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства.

ПСО возложено на НАК на период с 1 мая до 30 сентября 2022 года.

Как сообщалось, режим специальных обязательств на рынке газа для населения был отменен летом 2020 года. В то же время зимой 2021 года в условиях резкого роста цен правительство временно ввело ограничение цены газа для населения до 6,99 грн/куб. м, но с 1 апреля отказалось от него.

Вместе с тем, с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года действуют обязательные годовые предложения поставщиков для населения, которые они не имеют права повышать на протяжении всего периода, но могут снижать. До 1 мая 2022 года годовое предложение, в частности, НАК "Нафтогаз" для населения составляет 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки), компании "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа и около 20 поставщиков, работающих под брендом "Твой Газсбыт", - 7,99 грн/куб. м (с НДС). По данным на февраль 2022 года, годовые предложения нескольких десятков поставщиков, работающих на рынке, варьировались в переделах 7,7-11,99 грн/куб. м.

ГК "Нафтогаз Трейдинг" с начала отопительного сезона поставляет предприятиям ТКЭ газ для обогрева населения по фиксированной цене 7420 грн/тыс. куб. м и бюджетных учреждений - по 16 390 грн/тыс. куб. м.