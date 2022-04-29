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Болгария станет региональным центром поставки газа для Балкан и Италии.
15:54 29.04.2022 |
В Болгарии будет создан региональный координационный центр для управления общим использованием инфраструктуры газа и электроэнергии и дополнительных закупок газа для Балкан и Италии.
Об этом объявил вице-премьер и министр финансов Асен Васильев в Брюсселе после встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
"Мы просили, чтобы болгарская инфраструктура была использована для распределения газа в регионе, и она будет использоваться для распределения поставок. Мы ищем лучшее инфраструктурное решение, чтобы начать совместные закупки газа и оптимизировать поставки электроэнергии", - сказал Васильев.
По его словам, Болгария может не только обеспечить свои 3 млрд кубометров газа, но и 17-20 млрд кубометров газа для других европейских стран.
Болгария может использовать Трансбалканский газопровод, который в течение 30 лет транспортировал российский газ через Украину в Юго-Восточную Европу. Его мощность составляет 17 млрд кубометров, он может реверсировать потоки газа, и пока не используется из-за "Турецкого потока".
Трансбалканский газопровод имеет достаточную пропускную способность и связь с сетями соседних стран, чтобы вместе с болгарско-греческим газовым интерконнектором играть значительную роль в освобождении региона от газовой зависимости от России.
Сжиженный природный газ можно импортировать через Турцию и Грецию и использовать те же трубопроводы для обслуживания региона, уменьшая зависимость от российского газа. Однако такой план требует консенсуса между странами-участницами Юго-Восточной Европы.
До начала войны России в Украине основными вызовами были политические, а не технические, но сейчас ситуация совсем другая.
Пропускную способность трансбалканского потока зарезервировал "Газпром", хотя она не используется. После одностороннего нарушения соглашений с Болгарией страна может искать юридические варианты с помощью Европейской комиссии для освобождения пропускной способности трубопровода.
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