Финансовые новости
- |
- 29.04.22
- |
- 10:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Из-за боевых действий отключены 47 газораспределительных станций
08:39 29.04.2022 |
Из-за боевых действий отключены 47 газораспределительных станций, 85% из них - в Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Как передает Укринформ, об этом сообщает ООО "Оператор ГТС Украины".
"С начала недели из-за повреждения распределительных сетей облгазов были остановлены две газораспределительные станции - в Донецкой и Харьковской областях. Общее количество отключенных газораспределительных станций составляет 47 из 1395", - говорится в сообщении.
Наибольшее количество отключенных ГРС приходится на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Харьковскую области - 85%. При этом активные боевые действия делают невозможным доступ к ряду объектов для проведения ремонтных работ.
В то же время при содействии военно-гражданских администраций продолжается совместная работа с местными облгазами по восстановлению газоснабжения для ряда населенных пунктов Украины.
Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине возобновили электроснабжение более 19,8 тысяч потребителей, газоснабжение - 4724 потребителям.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Боррель шокирован ударами РФ по Киеву, где находились генсек ООН и премьер Болгарии
|Байден попросил у Конгресса $33 млрд для Украины, из них более 20 млрд – на военную помощь
|Левочкин, Пинчук, Ярославский и другие. Что ждет сбежавших от войны украинских олигархов
|Байден предложит использовать изъятые у российских олигархов активы на компенсации Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29.04.22
|Банки уже выдали украинским аграриям почти 15 миллиардов кредитов
|Из-за боевых действий отключены 47 газораспределительных станций
|Германия и Греция готовы поставлять газ в Польшу и Болгарию
|Нефть дорожает 29 апреля на рисках ввода эмбарго на сырье из России
|ФРГ готова поддержать инициативу ЕС об эмбарго на поставки нефти из РФ - СМИ
Это интересно
|Миллиард устройств Интернета вещей был атакован злоумышленниками в прошлом году
|Илон Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд
|Toyota будет предлагать услугу временной покраски автомобилей с пробегом
|Из-за санкций русские хакеры ищут новые способы отмывания денег
|Илон Маск: производство роботов принесёт Tesla больше денег, чем выпуск автомобилей и технологии автопилота
|Компании Илона Маска по строительству туннелей удалось привлечь $675 млн на развитие бизнеса
|Илон Маск убеждён, что поездка на роботизированном такси Tesla обойдётся дешевле, чем на автобусе