Из-за боевых действий отключены 47 газораспределительных станций, 85% из них - в Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ООО "Оператор ГТС Украины".

"С начала недели из-за повреждения распределительных сетей облгазов были остановлены две газораспределительные станции - в Донецкой и Харьковской областях. Общее количество отключенных газораспределительных станций составляет 47 из 1395", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество отключенных ГРС приходится на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Харьковскую области - 85%. При этом активные боевые действия делают невозможным доступ к ряду объектов для проведения ремонтных работ.

В то же время при содействии военно-гражданских администраций продолжается совместная работа с местными облгазами по восстановлению газоснабжения для ряда населенных пунктов Украины.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине возобновили электроснабжение более 19,8 тысяч потребителей, газоснабжение - 4724 потребителям.