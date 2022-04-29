Германия и Греция готовы поставлять газ в Польшу и Болгарию

После того, как российский Газпром подрезал Польшу и Болгарию от поставки газа за отказ от уплаты на условиях Кремля, дополнительные объемы готовы направить Германия и Греция.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные греческой и германской газотранспортной системы и портов.

В четверг увеличилось бронирование газовых мощностей через газопровод Сидирокастро, пункт пересечения между Грецией и Болгарией на выход в Болгарию.

Данные свидетельствуют, что в настоящее время газовые потоки между двумя странами не производятся. В то же время, такая активность, известная как номинации, указывает на то, что греческая газовая компания DEPA участвует в аукционах, чтобы продать свой газ Болгарии, объясняет Том Марзек-Мансер, аналитика в ICIS.

По данным немецкого газотранспортного оператора Gascade, потоки газа в Малнов, ключевом пункте пропуска между Германией и Польшей для газопровода Ямал-Европа, выросли до 12,7 млн КВт-ч/час. К среде самый высокий уровень в этом месяце был ниже 9 млн кВт/ч.