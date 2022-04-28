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США увеличат объем экспорта CПГ
15:51 28.04.2022 |
США дополнительно направят на экспорт сжиженный природный газ объемом 500 млн. кубических футов (14,16 млн. кубометров) в день. Об этом сообщило министерство энергетики страны.
«Минэнерго сегодня выпустило два долгосрочных ордера, разрешающих дополнительно 0,5 млрд кубических футов в день экспорта сжиженного природного газа», - говорится в релизе ведомства.
Экспорт будет проходить через две компании в Техасе и Луизиане.
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