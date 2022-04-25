Украина просит МАГАТЭ помочь с оборудованием для атомных станций

Украина направила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) список оборудования, необходимого для поддержания безопасной работы атомных станций.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-релиз агентства.

"Украина передала МАГАТЭ всеобъемлющий перечень оборудования, которое страна нуждается в безопасной и надежной работе ее ядерных объектов во время нынешнего конфликта", - говорится в прессрелизе.

Отмечается, что "многие государства - члены МАГАТЭ выразили готовность оказать такую ​​помощь". "Отправленный Украиной в пятницу запрос покрывает широкий перечень оборудования для различных ядерных объектов в стране. Среди прочего в него входят: различные средства измерения радиационного фона, защитные материалы, помощь, связанная с ИТ-сферой, системы снабжения энергии, а также дизельные генераторы", - отмечают в МАГАТЭ.

Напомним: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует на следующей неделе посетить Чернобыльскую АЭС вместе с группой экспертов по ядерной и физической безопасности.

Чернобыльскую АЭС захватили российские войска в первый день масштабного вторжения - 24 февраля. 20 марта Украине удалось провести частичную ротацию персонала станции и эвакуацию находившихся там людей.

31 марта российские захватчики покинули территорию ЧАЭС.