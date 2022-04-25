Финансовые новости
- |
- 25.04.22
- |
- 13:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина просит МАГАТЭ помочь с оборудованием для атомных станций
11:18 25.04.2022 |
Украина направила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) список оборудования, необходимого для поддержания безопасной работы атомных станций.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-релиз агентства.
"Украина передала МАГАТЭ всеобъемлющий перечень оборудования, которое страна нуждается в безопасной и надежной работе ее ядерных объектов во время нынешнего конфликта", - говорится в прессрелизе.
Отмечается, что "многие государства - члены МАГАТЭ выразили готовность оказать такую помощь". "Отправленный Украиной в пятницу запрос покрывает широкий перечень оборудования для различных ядерных объектов в стране. Среди прочего в него входят: различные средства измерения радиационного фона, защитные материалы, помощь, связанная с ИТ-сферой, системы снабжения энергии, а также дизельные генераторы", - отмечают в МАГАТЭ.
Напомним: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует на следующей неделе посетить Чернобыльскую АЭС вместе с группой экспертов по ядерной и физической безопасности.
Чернобыльскую АЭС захватили российские войска в первый день масштабного вторжения - 24 февраля. 20 марта Украине удалось провести частичную ротацию персонала станции и эвакуацию находившихся там людей.
31 марта российские захватчики покинули территорию ЧАЭС.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня - Нуланд
|Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
|Байден объявил о выделении еще 800 млн долларов на военную помощь Украине
|Рада продлила действие военного положения в Украине до 25 мая
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Розничные сети АЗС в период с 22 по 25 апреля откорректировали цены на бензины и дизельное топливо
|Украина просит МАГАТЭ помочь с оборудованием для атомных станций
|Испанский оператор ГТС направил Украине оборудование для ремонта сети
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.04.22
|Альтернатива заблокированным портам: Украина и Польша создают логистическую компанию
|Турция рассмотрит выделение для Украины дополнительных объемов топлива
Это интересно
|Mercedes-Benz представила флагманский электрический кроссовер EQS SUV
|Евросоюз стал на шаг ближе к унификации зарядных устройств для мобильной электроники
|Индия поможет OneWeb с выводом интернет-спутников на орбиту
|Глава Rivian считает, что электромобильной отрасли нужно в десять раз больше аккумуляторов
|Два мотора и скромный запас хода: представлен электрический кроссовер Lexus RZ
|Цены на подержанное оборудование для производства чипов выросли от двух до пяти раз
|TSMC удалось привлечь $3,5 млрд на строительство предприятия в Аризоне