Финансовые новости
- |
- 25.04.22
- |
- 13:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Испанский оператор ГТС направил Украине оборудование для ремонта сети
11:03 25.04.2022 |
Испанский оператор ГТС Enagas направил в Украину оборудование и материалы, необходимые для возобновления работы газотранспортной сети.
Об этом сообщает ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) в Телеграмме, передает Укринформ.
«Нет сомнений, что после победы мы все отстроим Украину и газотранспортная система до конца войны ждать не может, как и наши потребители. Оперативно восстанавливать сети помогают наши международные партнеры. В частности, испанский оператор ГТС Enagas существенно поспособствовал этому процессу, отправив в Украину необходимое оборудование и материалы», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Украину уже поступили аварийные муфты разных диаметров, позволяющие ликвидировать истоки на магистральных газопроводах; компактные мобильные компрессоры - для работы пневматического оборудования при ремонтных работах; специальное переносное осветительное оборудование для работ в темное время суток.
Кроме того, специалисты ОГТСУ получили комплект оборудования (включая запчасти и расходные материалы) для плазменной резки и сварки труб, который будет использоваться в процессе восстановления целостности трубопроводов. Оператор Enagas также направил украинским коллегам сварочные электроды и сварочные маски, центраторы, электрическое оборудование, кабельные удлинители, соединители.
Как сообщалось, ОГТСУ работает над восстановлением газоснабжения на освобожденных от российских войск территориях в Киевской, Черниговской, Сумской областях. Также специалисты ОГТСУ вместе с украинскими военными работают над разминированием объектов газотранспортной сети.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня - Нуланд
|Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
|Байден объявил о выделении еще 800 млн долларов на военную помощь Украине
|Рада продлила действие военного положения в Украине до 25 мая
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Розничные сети АЗС в период с 22 по 25 апреля откорректировали цены на бензины и дизельное топливо
|Украина просит МАГАТЭ помочь с оборудованием для атомных станций
|Испанский оператор ГТС направил Украине оборудование для ремонта сети
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.04.22
|Альтернатива заблокированным портам: Украина и Польша создают логистическую компанию
|Турция рассмотрит выделение для Украины дополнительных объемов топлива
Это интересно
|Mercedes-Benz представила флагманский электрический кроссовер EQS SUV
|Евросоюз стал на шаг ближе к унификации зарядных устройств для мобильной электроники
|Индия поможет OneWeb с выводом интернет-спутников на орбиту
|Глава Rivian считает, что электромобильной отрасли нужно в десять раз больше аккумуляторов
|Два мотора и скромный запас хода: представлен электрический кроссовер Lexus RZ
|Цены на подержанное оборудование для производства чипов выросли от двух до пяти раз
|TSMC удалось привлечь $3,5 млрд на строительство предприятия в Аризоне