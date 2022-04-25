Испанский оператор ГТС направил Украине оборудование для ремонта сети

Испанский оператор ГТС Enagas направил в Украину оборудование и материалы, необходимые для возобновления работы газотранспортной сети.

Об этом сообщает ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) в Телеграмме, передает Укринформ.

«Нет сомнений, что после победы мы все отстроим Украину и газотранспортная система до конца войны ждать не может, как и наши потребители. Оперативно восстанавливать сети помогают наши международные партнеры. В частности, испанский оператор ГТС Enagas существенно поспособствовал этому процессу, отправив в Украину необходимое оборудование и материалы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украину уже поступили аварийные муфты разных диаметров, позволяющие ликвидировать истоки на магистральных газопроводах; компактные мобильные компрессоры - для работы пневматического оборудования при ремонтных работах; специальное переносное осветительное оборудование для работ в темное время суток.

Кроме того, специалисты ОГТСУ получили комплект оборудования (включая запчасти и расходные материалы) для плазменной резки и сварки труб, который будет использоваться в процессе восстановления целостности трубопроводов. Оператор Enagas также направил украинским коллегам сварочные электроды и сварочные маски, центраторы, электрическое оборудование, кабельные удлинители, соединители.

Как сообщалось, ОГТСУ работает над восстановлением газоснабжения на освобожденных от российских войск территориях в Киевской, Черниговской, Сумской областях. Также специалисты ОГТСУ вместе с украинскими военными работают над разминированием объектов газотранспортной сети.