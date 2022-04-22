Газпром потеряет треть экспорта газа в Европу в 2022 году из-за войны в Украине – Reuters

Экспорт газа Газпрома в Европу сократится примерно на треть в 2022 году из-за войны в Украине, увеличения поставок сжиженного газа в ЕС и планов перехода на расчеты за газ в рублях. Об этом пишет Reuters со ссылкой на прогнозы опрошенных аналитиков.

Падение экспорта Газпрома в ЕС составит 40-45 млрд кубометров в текущем году, прогнозируют аналитики. Европа импортировала 150 млрд кубометров газа Газпрома в 2021 году.

Рост поставок в Евросоюз СПГ из США и других стран сократит экспорт Газпрома трубопроводами до 105 млрд кубометров в текущем году, считает Алексей Громов из Фонда "Институт энергетики и финансов".

Синдре Кнутссон, глава отдела исследований газового рынка в Rystad Energy, не исключает что объемы экспорта могут упасть еще больше из-за остановки транспортировки газа через Украину, если военные действия нарушат безопасность транзита.

Кнудсон также предполагает, что объемы сократятся из-за разногласий, в какой валюте проводить оплату за газ.

Пока только Венгрия согласилась перейти на схему "газ за рубли", при которой покупатели осуществляют платежи в иностранной валюте через российский "Газпромбанк", который конвертирует ее в рубли.

На прошлой неделе во внутренней ноте Еврокомиссии говорилось, что оплата российского газа в рублях покупателями из Евросоюза нарушит режим санкций ЕС против Москвы.

Крупнейшими потребителями газа Газпрома в Европе в 2021 году были Германия (45,8 млрд куб. м), Италия (20,8 млрд куб. м) и Австрия (13,2 млрд куб. м).