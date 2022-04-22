Финансовые новости
- |
- 22.04.22
- |
- 16:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
JP Morgan подсчитал стоимость спасения мира от энергетического кризиса
15:50 22.04.2022 |
К 2030 году миру нужно нарастить инвестиции в энергетический сектор на 1,3 триллиона долларов. Это необходимо, чтобы спастись от глобального кризиса в этой сфере, сообщает Терминал со ссылкой на Reuters со ссылкой на обзор крупного американского банка JP Morgan.
По мнению экономистов банка, необходимо инвестировать во все виды энергетики, в том числе - ископаемое топливо, альтернативные источники энергии и атомную энергетику.
Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА), напротив, выступило с предложением сократить объем вложений в ископаемое топливо и сделать выбор в пользу солнечных батарей и ветряных станций.
По мнению JP Morgan, это не так.
«Не все виды топлива одинаковы, и не полностью взаимозаменяемы - солнечные батареи не могут заменить нефть, необходимую, например, в промышленном производстве нефтехимии», - сообщается в прогнозе банка.
JP Morgan оценивает влияние дальнейшего увеличения цен на энергию достаточно серьезно: оно приведет к общественным волнениям.
Эксперты подсчитали, что к 2030 году рост спроса на энергию превысит рост предложения на 20% в первую очередь, за счет развивающихся стран. Они также прогнозируют рост спрос на нефть на 10%, на газ - на 18%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден объявил о выделении еще 800 млн долларов на военную помощь Украине
|Рада продлила действие военного положения в Украине до 25 мая
|Министры финансов стран G7 объявили о помощи Украине более чем в $24 миллиарда
|Оружие страха. Зачем Путин уничтожает Мариуполь и грозит атомной бомбой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|JP Morgan подсчитал стоимость спасения мира от энергетического кризиса
|Мировой выпуск стали в марте упал на 5,8%, до 161 млн т - WSA
|Аграрии на деоккупированных территориях получают интернет через Starlink
|Morgan Stanley повысил прогнозы цен на нефть из-за ожидаемого дефицита на рынке
|Нефть продолжает дешеветь 22 апреля на перспективах снижения спроса
|США продали еще 30 млн барр. нефти из резервов - всего 50 млн барр. на май-июнь
|Норвежская Nel открыла полностью автоматизированную электролизную фабрику 500 МВт
Это интересно
|Цены на подержанное оборудование для производства чипов выросли от двух до пяти раз
|TSMC удалось привлечь $3,5 млрд на строительство предприятия в Аризоне
|SAP сворачивает облачные операции в России и собирается прекратить поддержку своего ПО
|Audi представила 5,5-метровый минивэн urbansphere
|Intel объявила о готовности к массовому производству квантовых процессоров на кремниевых кубитах
|Учёные нашли способ заряжать кардиостимуляторы и другие импланты с помощью ультразвука
|В Telegram появился перевод сообщений: все уведомления каналов на украинском имеют кнопку перевода