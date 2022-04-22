Норвежская Nel открыла полностью автоматизированную электролизную фабрику 500 МВт

Норвежский производитель электролизеров Nel объявил об открытии «полностью автоматизированной» фабрики в Херейе. Она сможет производить 500 МВт электролизеров в год. Это запланированное расширение, о котором говорилось давно.

В январе прошлого года норвежская компания пообещала сделать зеленый возобновляемый водород таким же дешевым или дешевле в производстве, чем водород на основе природного газа - к 2025 году цена на зеленый H2 должна составить 1,5 доллара за килограмм.

В заявлении, выпущенном по случаю открытия нового завода, эта амбициозная цель подтверждается.

"Секрет заключается в масштабировании и автоматизации, снижающих удельную стоимость производства электролизеров, как никогда раньше", - отмечается в опубликованном заявлении. «Половина необходимой нам экономии будет получена за счет расширения масштабов и повышения эффективности производства. Остальные будут получены за счет эффекта масштаба и эффективного промышленного партнерства», - говорит Йон Андре Лекке, генеральный директор Nel.

Мощности завода могут быть расширены до 2 ГВт, а к 2025 году Nel хочет довести свои производственные мощности до размеров, позволяющих выпускать 10 ГВт электролизеров в год, «если этого потребует рынок».