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Норвежская Nel открыла полностью автоматизированную электролизную фабрику 500 МВт
10:35 22.04.2022 |
Норвежский производитель электролизеров Nel объявил об открытии «полностью автоматизированной» фабрики в Херейе. Она сможет производить 500 МВт электролизеров в год. Это запланированное расширение, о котором говорилось давно.
В январе прошлого года норвежская компания пообещала сделать зеленый возобновляемый водород таким же дешевым или дешевле в производстве, чем водород на основе природного газа - к 2025 году цена на зеленый H2 должна составить 1,5 доллара за килограмм.
В заявлении, выпущенном по случаю открытия нового завода, эта амбициозная цель подтверждается.
"Секрет заключается в масштабировании и автоматизации, снижающих удельную стоимость производства электролизеров, как никогда раньше", - отмечается в опубликованном заявлении. «Половина необходимой нам экономии будет получена за счет расширения масштабов и повышения эффективности производства. Остальные будут получены за счет эффекта масштаба и эффективного промышленного партнерства», - говорит Йон Андре Лекке, генеральный директор Nel.
Мощности завода могут быть расширены до 2 ГВт, а к 2025 году Nel хочет довести свои производственные мощности до размеров, позволяющих выпускать 10 ГВт электролизеров в год, «если этого потребует рынок».
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