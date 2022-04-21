НКРЭКУ расширила перечень закрытой на время войны информации об объектах энергетики

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на время военного положения расширила перечень информации с ограниченным доступом по объектам энергетики, передает Энергореформа.

Дополнения к постановлению регулятора №349 от 26 марта 2022 года о защите информации в условиях военного положения, в том числе по объектам критической инфраструктуры, утверждены соответствующим постановлением на заседании НКРЭКУ 20 апреля.

Согласно постановлению, к информации, доступ к которой должен быть закрыт на сайтах лицензиатов, относятся объемы добычи, потребления, хранения, отгрузки ресурсов, в том числе углей и углеводородов, а также данные логистики энергоресурсов с указанием маршрутов, мест временного и постоянного хранения.

Кроме того, закрытой информацией являются планы перемещения материально-технических ценностей, количество и качество поставляемого или имеющегося в наличии оборудования и техническая способность предприятия, а также другая информация, которая может идентифицировать объекты критической инфраструктуры или создавать представление о потенциале объекта в энергосистеме Украины.

Также не должны разглашаться персональные данные работников энергетического сектора с указанием места работы и должности.

Нельзя размещать на сайтах сведения о местах запланированных ремонтных и восстановительных работ и процессах проведения таких работ в реальном времени, как и сведения о местах разрушения объектов и элементов инфраструктуры в результате боевых действий, места попадания снарядов.