США сокращают поставки СПГ в Японию и КНР в пользу Европы

Поставки американского сжиженного природного газа на азиатские рынки сокращаются по мере наращивания поставок в Европу, свидетельствует таможенная статистика крупнейших потребителей СПГ - Китая и Японии.

Европа демонстрирует активные попытки сократить зависимость от российского газа за счет альтернативных поставок, в том числе СПГ из Соединенных Штатов. Европейский рынок для СПГ из США является наиболее удобным с точки зрения логистики.

При этом его поставки в Китай практически прекратились. И если неожиданное отсутствие американского сырья в январской статистике можно было объяснить разовым сбоем, то февральская сводка подтвердила объективность этого тренда. Согласно китайской таможенной статистике, в январе 2022 года Пекин не получил ни одной партии американского СПГ, в феврале пришел один танкер. В январе и феврале 2021 года из США было получено примерно 13 партий СПГ - общим объемом 0,9 млн тонн.

Поставки американского СПГ в Японию за три месяца 2022 года упали более чем в два раза - до 1,25 млн тонн с 2,72 млн тонн за первый квартал 2021 года. При этом в помесячном разрезе падение нарастает месяц за месяцем: в январе отгрузки упали в полтора раза - до 651 тыс. тонн, в феврале в 2,3 раза - до 411 тыс. тонн, в марте в 4,3 раза - до 190 тыс. тонн.

Поставки российского СПГ в Китай за первые два месяца этого года выросли на 40% - до 722 тыс. тонн. Экспорт в Японию вырос за квартал на 12% - до 2,143 млн тонн, в том числе на 11% в марте - до 710 тыс. тонн.

Суммарно за два месяца Китай сократил импорт СПГ на 15% - до 9,494 млн тонн, Япония за первый квартал уменьшила закупки на 12% - до 20,4 млн тонн.

В России крупнотоннажный СПГ производят завод "Сахалин-2" (совладельцы "Газпром" (MOEX: GAZP), Shell (SPB: RDS.A), Mitsui, Mitsubishi) и "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), TotalEnergies (SPB: TOT), китайские CNPC и SRF).