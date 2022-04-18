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Кабмин сохранил действующие тарифы на электроэнергию для населения еще на полгода
08:04 18.04.2022 |
Кабинет министров Украины продлил действие спецобязательств по обеспечению электроэнергией населения до 31 октября 2022 года, передает Энергореформа.
Соответствующее постановление №453 от 16 апреля 2022 г. о внесении изменений в постановление от 5 июня 2019 г. №483 опубликовано в Правительственном портале.
Срок действия действующей модели ПСО истекает 30 апреля этого года.
Согласно этой модели цена электроэнергии для бытовых потребителей с объемом потребления 250 кВт-ч включительно составляет 1,44 грн/кВт-час, для потребителей с большим объемом - 1,68 грн/кВт-час (везде с НДС).
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по крайней мере, на полгода цена электричества для объемов, не превышающих 250 кВт-ч, меняться не будет.
В интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил, что сейчас готовится проект постановления о продлении ПСО с некоторыми изменениями.
По его словам, действующая модель устраивает компанию, но проблема в неплатежах и росте взаимной задолженности между участниками рынка, которую нужно решить.
При действующей модели ПСО "Энергоатом" и "Укгидроэнерго" за счет своей коммерческой деятельности покрывают разницу между рыночной ценой электроэнергии и ценой ее поставки населению.
Вероятно, до конца апреля могут быть еще изменения в положение о ПСО.
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