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Электропитание хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне возобновили
12:01 17.04.2022 |
"Энергоатом" сообщает о возобновлении электропитания Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.
Об этом пишет пресс-служба "Энергоатома" в Telegram.
"16 апреля было возобновлено электропитание одного из ядерных объектов Энергоатома - Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.
Начались настройки оборудования и приборов для его нормальной работы", - говорится в сообщении.
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