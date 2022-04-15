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Экспорт «Газпрома» обвалился на четверть
17:59 15.04.2022 |
Экспорт газа компанией "Газпром" в страны дальнего зарубежья с 1 января по 15 апреля 2022 года составил 44,6 миллиарда кубических метров, что на 26,4% меньше, чем за тот же период 2021 года.
Об этом говорится в сообщении "Газпрома".
За указанный период "Газпром", по предварительным данным, добыл 155,9 млрд куб. м газа. Это на 1,3% (на 2,1 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году.
Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 3,6% (на 3,9 млрд куб. м).
Экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" вырос.
По данным Gas Infrastructure Europe, 19 марта завершился сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ. К этому моменту в них осталось 25,2 млрд куб. м активного газа. Это на 5,5 млрд куб. м меньше по сравнению с той же датой 2021 года.
За прошедший зимний сезон из ПХГ Европы поднят 51 млрд куб. м газа - 107,8% от объема, который компании смогли закачать летом 2021 года.
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