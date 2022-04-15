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Минфин ФРГ одобрил выделение до 3 млрд евро на СПГ-терминалы
08:30 15.04.2022 |
Федеральное правительство Германии хочет вложить до 3 млрд евро в строительство четырех плавучих терминалов для сжиженного природного газа (СПГ) в течение предстоящих десяти лет. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщило агентство dpa.
По его данным, министерство финансов ФРГ уже дало добро на предоставление средств - без предварительной консультации с комитетом бундестага по бюджетным вопросам. Данный шаг был необходим в связи с наличием "веских причин", следует из циркуляра финансового ведомства, направленного председателю бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas).
Соответствующие договоры должны быть подписаны 14 и 20 апреля. Сжиженный природный газ будет доставляться танкерами, для чего необходимы соглашения о фрахте.
Ряд танкеров может быть готов к эксплуатации зимой 2023 года
Представитель энергетической компании RWE заявил, что концерн подключен к данному процессу по поручению правительства Германии. В RWE предполагают, что ряд танкеров может быть готов к эксплуатации уже зимой 2023 года. Федеральное правительство изучает, где они могли бы базироваться. По данным dpa, речь может идти о Вильгельмсхафене, Брунсбюттеле или Ростоке.
Увеличение закупок СПГ у США
Ранее, 31 марта, представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что Еврокомиссия ожидает увеличения закупок СПГ у США. По словам Мамера, в 2021 году с Соединенными Штатами были согласованы поставки порядка 22 млрд кубических метров СПГ в Европу. На данном этапе в ЕС рассчитывают на получение дополнительных 15 млрд кубометров СПГ, что соответствует 10 процентам от объемов российского газа, поступающих в Евросоюз ежегодно.
До этого президент РФ Владимир Путин потребовал перевести расчеты за поставки газа и нефти в "недружественные страны" с евро и долларов на рубли. Страны Евросоюза и "Группы семи" отклонили это требование. Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) 30 марта активировал режим раннего предупреждения чрезвычайной ситуации на случай прекращения поставок газа из РФ.
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