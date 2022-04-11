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Энергорынок Украины нуждается в покрытии дефицита ликвидности EUR250 млн в месяц - глава Минэнерго
22:31 11.04.2022 |
Падение уровня платежей на энергорынке Украины в условиях начатой Россией войны приводит к дефициту ликвидности в размере около EUR250 млн в месяц, который может быть покрыть их таких источников как финансовая помощь партнеров, так и за счет расширения экспорта украинской электроэнергии в Европу, заявил министр энергетики Герман Галущенко.
"Мы делаем все возможное, чтобы сохранить рынок электроэнергии. В том числе рассматриваем несколько вариантов. Во-первых, мы обратились к международным финансовым организациям с соответствующим запросом о необходимости около EUR250 млн в месяц для поддержки энергорынка", - сказал он по видеосвязи на организованном Энергетическим сообществом в Вене в понедельник мероприятии по безопасности и стабильности украинского энергосектора.
Глава Минэнерго отметил, что второй опцией является разрешение коммерческого экспорта электроэнергии из Украины в значимых объемах, что позволило бы существенно снизить размеры этих потенциальных кредитов.
"Поэтому, конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее получить эту возможность для коммерческой обмена", - заявил Галущенко.
Министр пояснил, что, несмотря на исключительную устойчивость энергосистемы Украины, которую она демонстрирует с самого начала войны, наблюдается падение финансовой устойчивости энергорынка.
"В начале войны мы увидели спад потребления на 35%, а платежей - примерно на 60%. А отсутствие ликвидности, конечно, может привести к краху и банкротству всей системы", - привел расчеты министр.
Вместе с тем он подчеркнул, что Украина не намерена отказываться от рыночной модели в пользу рынка с ручным управлением, каким он был ранее.
"Восстановление нормального рынка займет много времени и потребует очень много усилий", - отметил Галущенко.
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